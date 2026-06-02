EL MUNDIAL SE VIVE EN TVMAX | Panamá vs República Dominicana EN VIVO el miércoles 3 de junio 7:45 pm por TVN, TVMAX, TVN Pass, TVN Radio 96.5 FM y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La Selección de Panamá ultimó detalles para su compromiso de este miércoles ante República Dominicana en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, encuentro que servirá como despedida oficial del combinado nacional antes de emprender su viaje hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro, el entrenador Thomas Christiansen confirmó que la mayoría de los jugadores se encuentran en proceso de recuperación tras el exigente amistoso disputado ante Brasil en el estadio Maracaná.

El técnico informó que Azarías Londoño se encuentra prácticamente recuperado y participará en el entrenamiento, mientras que Luis Mejía y Adalberto Carrasquilla realizaron trabajos diferenciados. Además, señaló que Aníbal Godoy continúa evolucionando favorablemente y se incorporará al grupo cuando la delegación llegue a San Luis, Estados Unidos.

"Todos han tenido su tiempo de recuperación y tratamientos. Están bajo el plan que hemos propuesto para estos casos", explicó el seleccionador nacional.

Ilusión por el Mundial 2026

A menos de dos semanas para el debut mundialista, Christiansen manifestó sentirse motivado por la oportunidad de dirigir a Panamá en una Copa del Mundo.

"Estoy ilusionado como el primer día que llegué a Panamá. Tenemos ganas de hacer un buen papel y dejar al país en lo más alto posible", comentó.

El entrenador también destacó que aún cuentan con tiempo suficiente para seguir ajustando aspectos físicos, tácticos y estratégicos antes del estreno mundialista frente a Ghana, programado para el próximo 17 de junio en Toronto.

Las lecciones que dejó Brasil

Panamá llega a este compromiso luego de caer 6-2 ante Brasil, un resultado que, según Christiansen, dejó importantes enseñanzas para el grupo.

"Lo negativo también se vuelve positivo por el aprendizaje que deja. Cuando cometes errores contra selecciones como Brasil, Inglaterra, Croacia o Ghana, te castigan. Tenemos que aprender de eso si queremos competir y sumar puntos en el Mundial", señaló.

El técnico reconoció que el partido en el Maracaná evidenció aspectos que deben corregirse, pero también resaltó momentos positivos, especialmente durante la primera mitad del encuentro.

Minutos para todos en el Rommel

Con el estadio completamente vendido para despedir a la selección, Christiansen adelantó que utilizará el partido ante República Dominicana para dar minutos a la mayoría de los convocados.

"Mi intención es que jueguen todos o prácticamente todos. Lo más importante es llegar en las mejores condiciones posibles al Mundial", afirmó.

El entrenador explicó que el resultado no será la prioridad principal, ya que el objetivo es administrar las cargas físicas de los futbolistas y evitar lesiones antes del viaje.

Bosnia, la última prueba antes de Ghana

Tras el compromiso ante República Dominicana, la delegación panameña viajará el jueves al mediodía hacia San Luis, donde continuará su preparación para la Copa del Mundo.

Allí disputará un último partido amistoso frente a Bosnia y Herzegovina el próximo 6 de junio, considerado por el cuerpo técnico como una prueba importante antes del debut ante Ghana.

Mientras tanto, la afición panameña tendrá la oportunidad de despedir a una generación que volverá a representar al país en un Mundial, en una noche que promete un ambiente festivo y de apoyo total en el Rommel Fernández Gutiérrez.