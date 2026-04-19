Ismael Díaz tuvo su 'performance' más destacada en la Liga MX con el Club León

Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo por TVMAX, TVN, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El fútbol panameño vivió un atractivo duelo de legionarios en la Liga MX, donde Ismael Díaz fue la gran figura en la victoria de Club León 3-1 sobre FC Juárez, conjunto en el que milita José Luis Rodríguez.

El atacante canalero firmó una noche brillante con dos goles y una asistencia, siendo determinante en el resultado. Su rendimiento fue reconocido con una calificación de 8.6 según Flashscore, la más alta del partido, mientras que Rodríguez obtuvo 6.0 puntos en una actuación más discreta.

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Más allá de los números tradicionales, Ismael Díaz también destacó en estadísticas avanzadas, que ayudan a entender mejor su impacto en el juego. Su xG (goles esperados) de 0.41 indica que, por la calidad de las ocasiones que tuvo, lo normal habría sido que marcara menos de un gol; sin embargo, convirtió dos, lo que refleja una gran efectividad y definición.

Por su parte, el xGOT (goles esperados a portería) de 1.04 mide la calidad de los disparos que realmente fueron al arco. En este caso, confirma que sus remates fueron bien colocados y peligrosos, aumentando las probabilidades reales de gol.

En cuanto a la creación, su xA (asistencias esperadas) de 0.11 señala que generó jugadas que podían terminar en gol, aunque no eran de altísima probabilidad. Aun así, logró dar una asistencia, superando también esa expectativa y mostrando visión y precisión en el último pase.

En el desarrollo del partido, Díaz registró 3 remates (2 a puerta), 8 toques en el área rival y 3 pases clave, siendo constante amenaza ofensiva. Además, completó 26 de 31 pases (84% de precisión), aportando claridad en la circulación.

Este duelo de panameños en México dejó claro el gran momento de Ismael Díaz, quien no solo marcó diferencias en el marcador, sino que también superó las expectativas estadísticas, consolidándose como una de las figuras de la jornada en la Liga MX.