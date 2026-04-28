Fidel Escobar | El panameño sancionado en el fútbol de Costa Rica

Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo por TVMAX, TVN, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol sancionó a dos jugadores del Deportivo Saprissa de cara a la fase decisiva del torneo Clausura 2026. Entre los castigados figura el defensor panameño Fidel Escobar, junto al capitán del club, Mariano Torres.

De acuerdo con la resolución oficial, Escobar recibió una suspensión de tres partidos y una multa de ¢200.000, (440.00 dólares) con base en el artículo 38 inciso 1 del reglamento disciplinario. La norma contempla sanciones para quienes “insulten, provoquen, ofendan o amenacen” a oficiales de partido mediante lenguaje ofensivo o gestos obscenos.

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La misma sanción fue aplicada a Torres, luego de que el Tribunal considerara que ambos futbolistas incurrieron en una conducta similar hacia un oficial del encuentro.

Los hechos se registraron durante la última jornada del Clausura 2026, en el compromiso entre Saprissa y Puntarenas FC disputado en el estadio “Lito” Pérez. Durante el partido se produjeron incidentes en las graderías entre aficionados de la Ultra Morada y miembros de la fuerza pública.

En medio de esa situación, el comisario de la Unafut, Erick Mora, documentó los altercados con su teléfono celular, acción que generó el reclamo de varios jugadores del conjunto morado. Según las imágenes difundidas por la transmisión oficial, Escobar y Torres se dirigieron de forma airada hacia el funcionario.

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La sanción disciplinaria se fundamentó en los gestos y expresiones verbales dirigidas al comisario, y no en contacto físico entre las partes.

Desde el punto de vista deportivo, la decisión representa una baja sensible para Saprissa, que perderá temporalmente a dos de sus futbolistas habituales en la estructura titular. En el caso de Fidel Escobar, su ausencia afectará la zona defensiva del equipo por su experiencia y regularidad en la zaga central.

El club deberá reorganizar su esquema para afrontar los próximos compromisos sin dos de sus referentes dentro del campo.

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