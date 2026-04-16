Fidel Escobar y Tomás Rodríguez son campeones en Costa Rica con Deportivo Saprissa

Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo por TVMAX, TVN, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El Deportivo Saprissa volvió a saborear la gloria al proclamarse campeón del Torneo de Copa, tras vencer 3-1 al Sporting FC y romper una sequía de 689 días sin títulos, siendo su última conquista el Clausura 2024. Más allá del trofeo, la final dejó como gran protagonista al talento panameño.

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El defensor Fidel Escobar tuvo un papel determinante al marcar uno de los goles del compromiso, confirmando su peso tanto en defensa como en ataque. Su liderazgo y experiencia fueron claves en una final donde Saprissa mostró carácter y contundencia.

Sin embargo, la historia más emotiva de la noche la firmó el delantero Tomás Rodríguez, quien selló la victoria con el tercer tanto del partido. El canalero pasó de la crítica a la redención, luego de fallar un penal en el duelo anterior ante Liberia, y respondió en el momento más importante con un gol de gran calidad que significó su primer título como profesional.

Tras el pitazo final, Rodríguez no ocultó sus emociones y dejó declaraciones cargadas de sinceridad:

“Sé que cometo muchos errores en la cancha, pero soy un ser humano y nunca quiero fallar con esta institución”.

El delantero también destacó el respaldo recibido en los momentos difíciles, señalando que la confianza de sus compañeros fue fundamental para levantarse y responder en una final de alta exigencia.

Con este triunfo, Saprissa alcanza su octavo título de Copa y toma impulso de cara al Clásico Nacional frente a la Liga Deportiva Alajuelense, un duelo clave en sus aspiraciones dentro del torneo de liga. La actuación de Escobar y Rodríguez no solo aseguró el campeonato, sino que también reafirma el protagonismo panameño en el fútbol centroamericano.

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