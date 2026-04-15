Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 resultado| Panamá doblega a Bolivia en el fútbol masculino

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Panamá/Panamá derrotó 2-1 a Bolivia en el fútbol masculino de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, en el estadio Rommel Fernández, en un partido intenso que terminó con tres expulsados.

El conjunto panameño tomó ventaja rápidamente gracias a un doblete de Thiago Chalmers, quien marcó a los 6 y 10 minutos. Bolivia logró descontar al cierre del primer tiempo, con anotación de Bruno Sánchez al 45+2’, lo que mantuvo el suspenso durante la segunda mitad.

El encuentro se tornó más físico en el tramo final. Chalmers fue expulsado al minuto 67, mientras que Bolivia también sufrió la baja de Sánchez al 90+5’. Ya en tiempo añadido, Panamá terminó con nueve jugadores tras la expulsión de Stephen Domínguez (90+6’).

En cuanto a las estadísticas, el duelo fue equilibrado. Panamá registró una ligera superioridad en la posesión (51% contra 49%) y en la efectividad de remates al arco (38% con 5 disparos a puerta de 13 intentos), frente al 33% de Bolivia (4 de 12).

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Bolivia generó mayor número de tiros bloqueados (5 a 2) y saques de esquina (7 a 5), mientras que Panamá cometió más faltas (10 frente a 7). Ambos equipos carecieron de precisión en acciones a balón parado, sin goles en tiros libres ni penales, y con escasas posiciones adelantadas.

El partido reflejó paridad en el juego, pero la contundencia temprana de Panamá terminó marcando la diferencia en el resultado final.

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