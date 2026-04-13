Juegos Suramericanos de la Juventud 2026| Fútbol masculino resultado| Panamá cae ante Paraguay en su debut

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Panamá/Panamá perdió 1-3 ante Paraguay en el fútbol masculino de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, en un encuentro disputado en el Centro de Alto Rendimiento Luis 'Matador' Tejada.

El conjunto paraguayo golpeó temprano con un tanto de Osmar Sosa al minuto 2, marcando el rumbo del partido desde los primeros compases. Panamá intentó reaccionar y tuvo mayor posesión del balón (53%), pero careció de efectividad en ataque.

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En la segunda mitad, Paraguay amplió la ventaja al 59’ gracias a un autogol de Arian Reyes. Panamá logró descontar al 72’ por intermedio de Joseph Choy, lo que abrió momentáneamente la esperanza local. Sin embargo, nuevamente Osmar Sosa apareció al 76’ para sellar su doblete y asegurar el triunfo paraguayo.

En estadísticas, Panamá generó 13 remates, aunque solo 3 fueron a puerta (23%), mientras que Paraguay registró 14 disparos, con 60% de efectividad en sus tiros al arco. Los locales también dominaron en tiros de esquina (5-3), pero no lograron capitalizar esas oportunidades.

El partido fue relativamente limpio en cuanto a disciplina, con siete faltas cometidas por Panamá y 14 por Paraguay. El conjunto visitante recibió tres tarjetas amarillas, sin expulsiones para ninguno de los equipos.

Pese al mayor control del balón y volumen ofensivo, Panamá no logró traducir su dominio en el marcador y terminó cediendo ante un Paraguay más efectivo de cara al gol.

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