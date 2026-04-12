Juegos Suramericanos de la Juventud 2026| Fútbol Femenino resultado| Venezuela doblega a Paraguay en jornada debut

El partido marcó el inicio de la competencia entre selecciones nacionales femeninas de la categoría sub-17

Panamá/En una mañana soleada, las selecciones femeninas de Paraguay y Venezuela fueron las encargadas de abrir el primer partido los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

El conjunto de Venezuela se impuso 2-1 ante Paraguay en el Centro de Alto Rendimiento Luis Carlos 'Matador' Tejada Hansell.

El primer gol del torneo lo anotó Orliany Durán al minuto 14′ para la Vinotinto. Pero, en el tramo final de la primera etapa, apareció la mediocampista Natalia Miranda para definir con un fuerte remate de pierna izquierda e igualar la pizarra (1-1).

Con una brillante actuación la delantera de 16 años, Orliany Durán, marcó el gol de la victoria desde el punto penal cuando el reloj marcaba el minuto 63′.

El conjunto liderado por la directora técnica, Dayana Frías suma tres puntos e inicia con pie derecho su debut en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

Por otro ángulo, la escuadra al mando del brasileño Gustavo Feliciano se va con un sabor agridulce.

Información de JSJ Panamá 2026