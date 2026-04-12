Juegos Suramericanos de la Juventud 2026| Fútbol Femenino resultado| Panamá vs Colombia: 'Canaleras' imponen carácter ante las 'Cafeteras'

Panamá/Panamá debutó en el fútbol femenino de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud, con una victoria sobre Colombia, de 1 gol por 0, en la cancha del Centro de Alto Rendimiento Luis 'Matador' Tejada.

Shaday Mow aprovechó una falla de la defensa colombiana para entrar en el área y marcar, al minuto 3, el que fue el único gol del encuentro.

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A pesar de la derrota, Colombia dominó la posesión del balón con un 55% frente al 45% de Panamá y generó un mayor volumen ofensivo, con 14 remates totales. Sin embargo, su falta de precisión fue determinante: solo uno de esos disparos fue a puerta, para una efectividad del 7%. Por su parte, Panamá registró cuatro tiros, dos de ellos al arco, alcanzando un 50% de efectividad.

En otros aspectos del juego, Colombia también superó a Panamá en tiros de esquina (3-0) y tiros libres indirectos (18-13), además de bloquear más remates (4-1). El conjunto panameño, en tanto, incurrió en 11 faltas, una menos que su rival.

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El partido se desarrolló sin mayores incidencias disciplinarias: no se mostraron tarjetas amarillas ni rojas, tampoco se sancionaron penales ni se registraron goles en propia puerta.

Con este resultado, Panamá capitalizó su contundencia en los primeros minutos y supo sostener la ventaja ante un rival que, aunque insistente, no logró traducir su dominio en el marcador.

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