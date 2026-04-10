Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026: tiro con arco casi listo con dos modalidades

Los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 los podrás disfrutar EN VIVO por TVMAX.

Panamá/El Campo de tiro con arco se prepara para destacar en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, con una sede casi lista y una competencia que se vivirá A OTRO NIVEL.

Esta disciplina contará con dos modalidades: arco recurvo y arco compuesto. En compuesto se competirá a una distancia de 50 metros, mientras que el recurvo se disputará a 60 metros, poniendo a prueba la precisión y el control de los atletas.

El Sport Manager de tiro con arco, Oswar Saavedra, destacó el avance de la sede:

“El centro de tiro con arco está a un 95%, ya se finalizó la parte de mobiliaria para los atletas, staff y jueces. Tendremos 9 jueces internacionales, además de lo que es DTI, cámaras y plataformas. La parte de controles de sport presentation ya está completa”.

Además, resaltó el potencial del país en esta disciplina:

“Los invitamos a todos a que puedan venir a ver esta modalidad. Panamá tiene un potencial muy grande para estos Juegos Suramericanos, sorprenderá a muchos y estarán A OTRO NIVEL”.

Con una sede prácticamente terminada y un alto nivel competitivo en camino, el tiro con arco promete ser una de las disciplinas que dará de qué hablar en Panamá 2026.

Con información del centro de prensa: Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.

Tiro con Arco: Del Arte de la Guerra a la Precisión Olímpica

El tiro con arco, una de las disciplinas más antiguas de la humanidad, ha logrado trascender su origen bélico para consolidarse como un deporte de extrema precisión y control mental. Basado en normativas de la Federación Internacional de Tiro con Arco (World Archery), este deporte exige hoy una simbiosis perfecta entre la tecnología de los materiales y la capacidad atlética.

Orígenes: Una Herramienta de Supervivencia

Las evidencias arqueológicas sitúan el origen del arco y la flecha a finales del Paleolítico. Durante milenios, fue el arma predominante en la caza y la guerra, siendo clave para imperios como el mongol o el egipcio. Su transición hacia la faceta deportiva comenzó en la Inglaterra del siglo XVI, donde se organizaron las primeras competiciones formales.

El tiro con arco hizo su debut en los Juegos Olímpicos de París 1900, aunque tuvo un largo hiato hasta su reincorporación definitiva en Múnich 1972. Desde entonces, la modalidad de arco recurvo es la única aceptada en el programa olímpico oficial.

Reglamentos y Dinámica de Competición

En la modalidad olímpica, los arqueros disparan a una distancia de 70 metros sobre una diana de 122 centímetros de diámetro. El objetivo es impactar el anillo central, conocido como el "diez", que mide apenas 12.2 cm de ancho.

Sistema de Sets: En las rondas de eliminación individual, se utiliza un sistema de puntos por set. Cada set consta de tres flechas por arquero. Quien logre la mayor puntuación en el set recibe 2 puntos ; en caso de empate, se otorga 1 punto a cada uno. El primero en alcanzar 6 puntos gana el encuentro.

En las rondas de eliminación individual, se utiliza un sistema de puntos por set. Cada set consta de por arquero. Quien logre la mayor puntuación en el set recibe ; en caso de empate, se otorga a cada uno. El primero en alcanzar gana el encuentro. Tiempo Límite: Los atletas cuentan con un tiempo estricto (generalmente 20 segundos por flecha ) para ejecutar su disparo, lo que añade una presión psicológica constante.

Los atletas cuentan con un tiempo estricto (generalmente ) para ejecutar su disparo, lo que añade una presión psicológica constante. Equipamiento: Se permite el uso de estabilizadores y miras, pero queda estrictamente prohibido cualquier dispositivo electrónico o hidráulico que asista en la liberación de la flecha en la categoría recurva.

Hoy en día, potencias como Corea del Sur dominan el medallero global, elevando los estándares de concentración y técnica a niveles casi robóticos, manteniendo viva una tradición milenaria bajo el rigor de la competición moderna.

Fuente: World Archery (Federación Internacional de Tiro con Arco)