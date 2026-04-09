Juegos Suramericanos de la Juventud: Congreso de Medicina Deportiva impulsa la excelencia de los atletas

Los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 se celebrarán del 12 al 25 de abril de 2026.

Panamá/En el marco de la organización de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, se ha puesto en marcha una estrategia integral de preparación que trasciende lo estrictamente deportivo.

Con la mira puesta en la cita que se celebrará del 12 al 25 de abril de 2026, el país inauguró el Congreso de Medicina Deportiva, un encuentro de alto nivel destinado a blindar la salud y el rendimiento de los jóvenes atletas.

El evento contó con la participación estratégica de Damaris Young, presidenta del Comité Olímpico de Panamá (COP) y miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), quien aportó su visión sobre el desarrollo de las capacidades médicas necesarias para el abordaje integral del atleta joven de alto rendimiento.

Excelencia Médica y Psicológica: El Escudo de los Atletas

El congreso reúne a expertos de las 15 delegaciones que conforman la organización ODESUR para discutir protocolos de asistencia sanitaria, nutrición y control de dopaje. Según el Dr. José Veloso, presidente de la Comisión Médica de ODESUR, este evento es fundamental para establecer una ruta de acción que proteja a los deportistas, especialmente considerando su condición de menores de edad.

Un pilar destacado de esta preparación es la psicología deportiva. La especialista Camila Boza subrayó que el entrenamiento físico debe ir de la mano con la gestión de emociones, advirtiendo que factores como la ansiedad pueden mermar el desempeño si no existe una preparación mental adecuada para enfrentar la presión de la alta competencia.

Infraestructura y Sostenibilidad: El Corazón de los Juegos

Panamá apuesta por un modelo organizativo eficiente y ecológico. El epicentro de la convivencia será la Villa Suramericana, que alojará a más de 2,000 jóvenes. Este modelo de hospedaje centralizado busca no solo fomentar el intercambio cultural, sino también reducir significativamente las emisiones de dióxido de carbono al optimizar las rutas de transporte hacia las sedes.

Sedes Emblemáticas para una Cita Histórica

La Ciudad Deportiva Irving Saladino se posiciona como el núcleo vibrante del evento. Entre los recintos más destacados para el 2026 se encuentran:

Estadio Rommel Fernández: Sede de la Ceremonia de Inauguración , el atletismo y el fútbol, además de albergar el Centro Principal de Prensa (MPC) .

Sede de la , el atletismo y el fútbol, además de albergar el . Estadio Juan Demóstenes Arosemena: Conocido como el «Coloso de Cabo Verde», recibirá el béisbol tras una renovación que cumple con los estándares de la MLB .

Conocido como el «Coloso de Cabo Verde», recibirá el tras una renovación que cumple con los estándares de la . Arena Roberto Durán: Escenario icónico que servirá para las competencias de bádminton y futsal .

Escenario icónico que servirá para las competencias de y . Centro de Combate CAR: Además de recibir bádminton y tenis de mesa, funcionará como el International Broadcast Center (IBC) .

Además de recibir bádminton y tenis de mesa, funcionará como el . Tierra de Campeones Atheyna Bylon: Ubicado en la Cinta Costera, este nuevo centro de alto rendimiento será la casa del boxeo y la esgrima.

Con la implementación de este intercambio de conocimientos técnicos y el fortalecimiento de la infraestructura, Panamá busca elevar el nivel de apoyo a las delegaciones, garantizando que el evento sea un paso decisivo en la transformación del deporte nacional y regional.

Con información del centro de prensa de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026.