Juegos Suramericanos de la Juventud | Panamá enciende la llama en el Parque Omar

Disfruta de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 del 12 al 25 de abril EN VIVO por TVMAX.

Panamá/La cuenta regresiva ha comenzado. Este jueves 9 de abril de 2026, se llevó a cabo el encendido de la antorcha de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 en el emblemático Parque Omar, en la Ciudad de Panamá, marcando un momento simbólico a tan solo tres días del inicio oficial del evento multideportivo.

La ceremonia representa el arranque de una fiesta deportiva que se extenderá por 13 días de competencia, donde jóvenes atletas del continente buscarán destacar en distintas disciplinas.

Un recorrido que une al continente

La llama suramericana, que inició su travesía en Rosario, Argentina, completó su etapa final en suelo panameño con un relevo protagonizado por destacados atletas nacionales como Alex Jorge (ciclismo) y Chamar Chambers (atletismo).

También formaron parte del recorrido las futbolistas de la Selección Femenina de Panamá Sub-17: Alexa Ortega, Cristabella Ríos y Alison Samudio, quienes simbolizan el talento emergente del país.

El evento contó además con la presencia de la primera dama de la República Maricel Cohen de Mulino y Antón, la mascota oficial, acompañado de personajes representativos de las marcas patrocinadoras, aportando un ambiente festivo y familiar a la jornada.

Panamá lista para recibir a las delegaciones

Durante el acto, autoridades del comité organizador confirmaron que todas las sedes deportivas están listas para albergar a las delegaciones internacionales, garantizando un evento de alto nivel.

La ceremonia también incluyó la participación de la banda de música del SPI, que añadió solemnidad y color a un momento clave en la antesala del torneo.

La Sub-17 femenina apunta alto

En el plano competitivo, integrantes de la Selección Femenina Sub-17 de Panamá aseguraron que el equipo llega con una preparación sólida para enfrentar a rivales de alto nivel.

Las jugadoras destacaron la importancia de este torneo como vitrina internacional y reafirmaron su confianza en el trabajo realizado, con el objetivo de competir al máximo nivel y dejar en alto el nombre del país.

Con el encendido de la antorcha, Panamá da un paso firme hacia la inauguración de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, un evento que promete emociones, talento joven y una oportunidad única para consolidar el desarrollo deportivo en la región.

Con información de los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026