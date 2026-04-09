Juegos Suramericanos de la Juventud: Panamá lista para recibir a más de 2,000 atletas de 15 país

La ceremonia inaugural se realizará el domingo 12 de abril a las 7:00 p.m. en el Estadio Rommel Fernández. Los boletos para este acto ya se encuentran agotados debido al control de aforo establecido.

Panamá ultima detalles para convertirse en el epicentro del deporte juvenil en la región con la llegada de los cuartos Juegos Suramericanos de la Juventud, un evento que reunirá a más de 2,000 atletas de 15 países en 23 disciplinas.

La presidenta del Comité Olímpico de Panamá, Damaris Young, aseguró que el país está listo para recibir esta competencia, tras semanas de preparación y recorridos por las distintas sedes deportivas.

Destacó que los panameños podrán apreciar instalaciones de alto nivel y equipamiento homologado, lo que marca un avance en la infraestructura deportiva nacional.

Young subrayó que, más allá de la competencia, estos juegos representan una oportunidad para fomentar valores en la juventud. Explicó que el deporte se convierte en una herramienta clave para la inclusión social y la formación integral de los jóvenes. “Panamá está listo”, afirmó, convencida de que el evento sorprenderá tanto a locales como a visitantes.

La dirigente deportiva también resaltó el impacto económico que generará esta cita deportiva, señalando que por primera vez se realizará una medición técnica y científica que permitirá conocer con precisión los efectos directos, indirectos e inducidos en la economía del país.

En cuanto al desarrollo del evento, informó que la ceremonia inaugural se realizará el domingo 12 de abril a las 7:00 p.m. en el Estadio Rommel Fernández. Los boletos para este acto ya se encuentran agotados debido al control de aforo establecido.

Para las competencias, el acceso también estará regulado mediante boletos, aunque el público podrá disfrutar de espacios abiertos como el FanFest en la Ciudad Deportiva Irving Saladino. Sin embargo, se ha establecido que los asistentes deberán movilizarse a pie dentro del área, como parte de una iniciativa para promover la actividad física y el uso de los espacios deportivos.

Young enfatizó que estos juegos son el resultado de un esfuerzo conjunto entre el gobierno, la empresa privada, el movimiento olímpico y la sociedad, destacando que no pertenecen a un solo sector, sino a todo el país.

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