San Miguelito, a espera de un fallo clave: Hernández pide respetar autonomía municipal en medio del conflicto por la basura

Hernández dijo que su administración proyecta la creación de centros de acopio, la reutilización de materiales y el impulso de programas de educación ciudadana enfocados en transformar la cultura ambiental, incluyendo la protección de ríos y espacios públicos.

Tras el concepto emitido por la Procuraduría de la Administración, que considera ilegal la recolección de basura en el distrito de San Miguelito por parte de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), la alcaldesa Irma Hernández se mantiene a la espera del fallo definitivo de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, decisión clave para retomar los planes municipales orientados a resolver de fondo el problema de los desechos.

Hernández reiteró la necesidad de que se respete la autonomía municipal, así como la facultad del Concejo Municipal de tomar decisiones sobre la gestión de su territorio. Recordó que, durante un periodo prolongado, solicitó apoyo al Gobierno Central para garantizar la recolección de basura mientras avanzaba el proceso de licitación impulsado por el Municipio. Sin embargo, afirmó que, en la práctica, se produjo una intervención que terminó con la toma del control del servicio.

“Lo que se merece el distrito de San Miguelito es una gestión integral de los residuos sólidos. Lo que estábamos planificando era una circularidad de los residuos. No es recoger por recoger como se está haciendo ahora”, expresó.

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En esa línea, explicó que su administración proyecta la creación de centros de acopio, la reutilización de materiales y el impulso de programas de educación ciudadana enfocados en transformar la cultura ambiental, incluyendo la protección de ríos y espacios públicos. Aseguró que parte de estas iniciativas ya han comenzado a desarrollarse, a la espera de la decisión judicial que defina el rumbo del servicio.

La alcaldesa también indicó que, hasta el momento, no ha tenido acceso a informes financieros detallados sobre la gestión de recolección de desechos durante los primeros meses del año. Sin embargo, dijo, que sí ha recibido preguntas de los residentes, quienes constantemente solicitan explicaciones del cobro que se les realiza. Además, señaló que el presupuesto anual que se aprobó contemplaba estos fondos que ahora ya no tiene.

En cuanto a los posibles escenarios, Hernández señaló que la Corte Suprema podría fallar a favor del Municipio o respaldar la actuación de la AAUD. En el primer caso, San Miguelito tendría que prepararse para relanzar un proceso de licitación que garantice un servicio eficiente y sostenible. En el segundo, el Municipio continuaría colaborando, enfocándose principalmente en tareas de concienciación y apoyo comunitario.

Lo importante no es quién lo recoja, pero las cosas se tienen que hacer apegadas a la ley. Lo importante es que el vecino deje de vivir en un lugar lleno de basura, y ese problema al día de hoy sigue siendo una realidad; hemos mejorado, sí, es verdad", expresó.

Finalmente, Hernández destacó que, en el proceso de licitación anterior, hasta 40 empresas manifestaron su interés en participar. No obstante, subrayó que el verdadero reto no es solo adjudicar un contrato, sino asegurar que el modelo incluya componentes de reciclaje, gestión ambiental y educación ciudadana. De lo contrario, advirtió, San Miguelito seguirá teniendo un sistema apenas funcional, cuando lo que necesita es una solución integral y de calidad.