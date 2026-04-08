Juegos Suramericanos de la Juventud | La Federación Panameña de Fútbol presenta sus convocatorias

Los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 arrancan el domingo 12 de abril hasta el 25 de abril.

Panamá/La Federación Panameña de Fútbol ha encendido los motores para la gran cita regional al anunciar oficialmente las convocatorias de sus cuatro selecciones que buscarán la gloria en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

El certamen, que se disputará del 12 al 25 de abril, tendrá como epicentro la Ciudad de Panamá, con una ceremonia de inauguración programada para este domingo en el histórico Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Fútbol 11: Experiencia y proyección en el banquillo La Selección Masculina Sub-17 estará bajo la mirada experimentada del DT Felipe Baloy. El estratega ha confeccionado una lista equilibrada que incluye figuras locales como Adamir Aparicio y talentos que militan en el extranjero, como el defensor Isaías Abuabara del Celta de Vigo español.

Por otro lado, la Selección Femenina Sub-17 será comandada por el técnico español Gerard Aubí. El equipo nacional femenino cuenta con jugadoras de proyección como Avril Potvin y Alisson Samudio, quienes buscarán imponer su localía en el terreno de juego.

Futsal: Talento y estrategia sobre el tabloncillo El Futsal panameño también aspira a lo más alto del podio en ambas ramas. El equipo masculino será liderado por el reconocido entrenador Alex "Brujo" Del Rosario, contando con piezas clave como Eliab Caicedo y George Campbell. En la rama femenina, el técnico Pablo Guerra estará al frente de un grupo donde destacan nombres como Amy Rodríguez y Xianna Yee, esta última proveniente del fútbol estadounidense.

Con la logística preparada y las plantillas definidas, Panamá se reporta lista para ser un anfitrión de lujo y un competidor de primer nivel en las modalidades de Fútbol 11 y Futsal, buscando dejar las medallas en casa durante estos IV Juegos Suramericanos de la Juventud.

A continuación, se presentan los listados detallados de los 64 atletas convocados por la Federación Panameña de Fútbol para representar al país en los Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026.

Selección Masculina Sub-17 (Fútbol 11)

Bajo la dirección técnica de Felipe Baloy, el equipo cuenta con una base importante de la liga local y refuerzos internacionales:

Legionarios: Isaías Abuabara (Celta de Vigo, ESP) y Arian Reyes (Indy 11 Pro Academy, USA).

(Celta de Vigo, ESP) y (Indy 11 Pro Academy, USA). Bloque local: Destacan jugadores como Adamir Aparicio , Alberto Adams, Gian Carlos Alemán, Cristian Ibarra, Lucas Norte y Thiago Chalmers (todos del CD Plaza Amador ).

Destacan jugadores como , Alberto Adams, Gian Carlos Alemán, Cristian Ibarra, Lucas Norte y Thiago Chalmers (todos del ). Complemento: Se suman Stephens Domínguez, Davis Wallace y Lucio Ceballos (Sporting SM); Ian Carlos Centella (Panamá City FC), Joseph López (San Francisco FC), Alfredo Maduro y Joseph Choy (Academia Costa del Este), Alexander Tull (CAI), Cristian Morán (Umecit FC) y Oliver Pinzón (CD Universitario).

Selección Femenina Sub-17 (Fútbol 11)

El estratega español Gerard Aubí ha seleccionado a 18 jugadoras para buscar el podio:

FC Chorrillo: Aporta a Avril Potvin , Yasselis Magallón y Shaday Mow.

Aporta a , Yasselis Magallón y Shaday Mow. Suárez Academy: Cuenta con una fuerte presencia con Camila Aparicio , Vera Batista, Gabriela Rodríguez, Natalia Farberoff y Maryfer De Gracia.

Cuenta con una fuerte presencia con , Vera Batista, Gabriela Rodríguez, Natalia Farberoff y Maryfer De Gracia. Inter Panama CF: Representado por Julianna Alvarado, Alexa Ortega, Ana Pérez y Naomi Zafrani.

Representado por Julianna Alvarado, Alexa Ortega, Ana Pérez y Naomi Zafrani. Otras figuras: Alisson Samudio (Rayadas de Chiriquí), Sheris Gutiérrez y Yohanis Batista (Sporting SM), Cristabella Ríos (Panamá City FC), Guillehely Distancia (Umecit FC) y Kelly Zapata (Fénix FC).

Selección Femenina de Futsal

El técnico Pablo Guerra liderará a este grupo de 14 jugadoras:

Xianna Yee (Atlanta Fire Utd, USA) destaca como la única jugadora militando en el exterior.

(Atlanta Fire Utd, USA) destaca como la única jugadora militando en el exterior. Sporting SM: Es la base principal con Cybelis Zúñiga , Geraldine Lasprilla, Yahelys Samaniego, Yaisbely Montes y Yilianys Pérez.

Es la base principal con , Geraldine Lasprilla, Yahelys Samaniego, Yaisbely Montes y Yilianys Pérez. Fénix FC: Aporta a Ariam Arauz y Nikeisha Rodríguez.

Aporta a Ariam Arauz y Nikeisha Rodríguez. Completando el equipo: Amy Rodríguez (Atlético Río Abajo), Andrielys Crique (Atlético Nacional), Daibellys López y Haydee Douglas (CD Plaza Amador), Katleen Mora (Dep. Chiriquí) y Lía Victoria Zúñiga (Dep. Lorey).

Selección Masculina de Futsal

El equipo dirigido por Alex "Brujo" Del Rosario está conformado por talentos de diversas ligas locales:

CA Independiente: Aporta a Eliecer Díaz y Víctor Carrasco.

Aporta a Eliecer Díaz y Víctor Carrasco. Alianza FC: Cuenta con George Campbell y José Almoguea.

Cuenta con George Campbell y José Almoguea. Talento variado: Eliab Caicedo (CA Tocumen), Irving Castillo (Arraiján FS), Jahzeel Tenorio (Isaías 41:10 FS), Joel Saravia (Tauro FC), Johan Quintero (ED Centenario), Jonathan Mendoza (Panamá Norte FC), Josue Als (Millenium FC), Michael Mosquera (Inter Panamá CF), Saíd Cañizales (San Francisco FC) y Yaasik Herrera (Semillas del Norte).

La acción iniciará oficialmente con la inauguración este domingo 12 de abril en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez, marcando el comienzo de una competición que se extenderá hasta el 25 de abril.

Con información de FPF.