Juegos Suramericanos de la Juventud 2026| Panamá suma su primera medalla con la judoca Danna De León

Los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 se viven a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El judo abrió su calendario de competencias en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 y le otorgó a la delegación nacional su primera medalla en el certamen.

Desde el Centro de Combate de la Ciudad Deportiva Irving Saladino, los dos primeros representantes del país en entrar en acción mostraron un desempeño destacado en sus respectivas categorías.

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En los -44 kilogramos, Danna De León alcanzó el podio tras una sólida actuación. La judoca fue superada en cuartos de final por la argentina Brisa Mercado, pero se recuperó en el repechaje al vencer a la chilena Dominique Barra. Posteriormente, aseguró la medalla de bronce al imponerse sobre la ecuatoriana Daniela Rodríguez en el combate decisivo.

Por su parte, Ian González compitió en la categoría de -55 kilogramos, donde inició su participación con victoria ante el boliviano Adrián Toledo en la ronda de 16. En cuartos de final cayó frente al venezolano Nelson Martínez, lo que lo llevó al repechaje. Allí superó al paraguayo Giovanni Paciello para disputar el bronce, instancia en la que fue derrotado por el brasileño Mohammad Hauache. Con este resultado, finalizó en la quinta posición.

Información del COP