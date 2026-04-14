Juegos Suramericanos de la Juventud 2026| Panamá suma oro y plata a su cuenta en la lucha

Los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 se viven a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Panamá continúa sumando medallas en la disciplina de lucha durante los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, evento que reúne a más de 2,000 atletas de la región hasta el 25 de abril .

La destacada actuación de Aisha Williams en la categoría libre de 73 kilogramos le otorgó al país su segunda medalla de oro en la competencia. La panameña mostró un dominio sólido desde la fase de grupos, donde venció por superioridad técnica a la argentina Selena Cabral y a la ecuatoriana Geovanna Sevillano.

En semifinales, Williams superó 6-0 a la peruana Chelse Carhuallanqui, y en la final se impuso 7-4 ante la venezolana Perla Peña para subir a lo más alto del podio.

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Por su parte, Mía Arrocha, en los 57 kilogramos, aportó la quinta medalla para la delegación nacional y la primera de plata en estos Juegos. En la fase de grupos, la panameña cayó 0-6 ante la colombiana Alejandra Serrano, pero luego venció por forfeit a la peruana Clara Ramírez y superó 4-0 a la boliviana Noelia Mamani.

Ya en semifinales, Arrocha consiguió su pase a la final tras derrotar a la brasileña Laynne Ferreira. En el combate decisivo volvió a enfrentar a Serrano, ante quien cayó 0-4, quedándose con la medalla de plata.

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En otras participaciones, Aida Ledezma (43 kg) inició con victorias sobre la peruana Margarita Quito (4-0) y la brasileña Laura Vieira (5-4), pero fue superada en semifinales por la ecuatoriana Shirley Meza (0-10). Posteriormente, cayó 1-2 ante Vieira en la disputa por el bronce.

Finalmente, Vianelys Soto (49 kg) avanzó tras vencer 5-4 a la peruana Amy Molina en la fase clasificatoria, aunque fue eliminada en cuartos de final al perder 1-4 frente a la chilena Alejandra Salinas.

Con estos resultados, Panamá continúa fortaleciendo su presencia en el medallero de la lucha, en una de las disciplinas que ha aportado preseas al país en el inicio de la justa regional.