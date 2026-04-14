EN VIVO Béisbol Mayor 2026| Colón vs Bocas del Toro: juego 2 de la serie semifinal del campeonato nacional

El 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor se vive a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La acción, en las semifinales del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, continúa este martes con el segundo partido de la serie entre Colón y Bocas del Toro.

Colonenses y bocatoreños vuelven a batirse a duelo en el estadio Calvin Byron de Changuinola con la serie a favor de los primeros, por 1 victoria sin derrota.

La consigna para Colón será ampliar su ventaja y volver a su casa, el estadio Roberto Mariano Bula, con la posibilidad de culminar la serie y clasificarse a la final ante sus fanáticos,.

Por su parte, Bocas del Toro intentará ganar para emparejar la contienda antes de visitar el territorio colonense.

Sigue las acciones de este partido a través de este minuto a minuto. Recuerda que puedes enterarte de lo último en información deportiva en las redes sociales de TVMAX Deportes y TVN Noticias.

Estado de la serie

Lunes 13 de abril de 2026: Colón 3-1 Bocas del Toro (Estadio Calvin Byron) Martes 14 de abril de 2026: Colón vs Bocas del Toro (Estadio Calvin Byron) Jueves 16 de abril de 2026: Bocas del Toro vs Colón (Estadio Roberto Mariano Bula) Viernes 17 de abril de 2026: Bocas del Toro vs Colón (Estadio Roberto Mariano Bula) Domingo 19 de abril de 2026: Bocas del Toro vs Colón (Estadio Roberto Mariano Bula)* Lunes 20 de abril de 2026: Colón vs Bocas del Toro (Estadio Calvin Byron)* Martes 21 de abril de 2026: Colón vs Bocas del Toro (Estadio Calvin Byron)*

Partido anterior

Anmi Ortega y Jorge Bishop conectaron triples, en el noveno episodio, que allanaron el camino de Colón hacia la victoria sobre Bocas del Toro, por 3 carreras a 1, en el primer juego de su serie semifinal en el 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor que se realizó en el estadio Calvin Byron de Changuinola.

El partido se mantuvo sin anotaciones hasta la parte baja del octavo episodio. Un error cometido por el receptor Jean Carrillo le dio la oportunidad a Jonathan Mendoza, quien apuró el paso en la segunda base y le dio la ventaja parcial a los 'Tortugueros' bocatoreños.

La reacción de los 'Correcaminos' colonenses llegó en la novena entrada. Con un out en la pizarra, Anmi Ortega conectó un triple que revitalizó las esperanzas del elenco visitante. Luego fue reemplazado por José González quien asumió el rol de corredor emergente.

Víctor Moscote recibió una base por bola y llegó el turno de Jorge Bishop quien, con un triple, limpió las bases y le dio la ventaja a Colón. Justo después, él anotó mediante un elevado de sacrificio de Jason Patterson. El 3 a 1 en el marcador bastó para que el conjunto visitante completara la remontada y se llevara la victoria

Aris Hernández se llevó el triunfo en el rol de lanzador relevo al no recibir imparables ni carreras en un tercio de episodio.

La derrota la cargó Alberto Guerrero quien permitíó dos inatrapables y tres anotaciones en una entrada.

Jorge Bishop conectó dos hits en cuatro turnos, anotó una carrera y empujó dos por Colón. Omar Ortega de 4-2 y Anmi Ortega de 3-1.

Por Bocas del Toro, Joshwan Wright, Melvin Novoa y Edwin Walden batearon de 3-1 cada uno.