Béisbol Mayor 2026 previa| Chiriquí vs Panamá Oeste: la contienda se reanuda con unos 'Vaqueros' en estado de urgencia

Sintoniza el juego 4 de la serie entre Chiriquí y Panamá Oeste, el jueves 16 de abril a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Los equipos de Chiriquí y Panamá Oeste se trasladan al estadio Mariano Rivera de La Chorrera para la disputa, este miércoles 15 de abril, del tercer partido de su serie en el 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor.

Después de perder los dos juegos que se han realizado en este enfrentamiento particular, los 'Vaqueros' de Oeste esperan aprovechar su retorno a casa para reponerse, emparejar la contienda o, en el mejor de los casos para ellos, poner las cosas a su favor.

Por su parte, los chiricanos confían en que podrán mantener el ritmo y alcanzar su pase a la final sin mayores inconvenientes. La ventaja que hoy tienen la consiguieron en dos partidos con marcadores ajustados. Eso demuestra su capacidad de respuesta en situaciones de alta tensión, lo que se traduce en bateo oportuno y manejo de emociones.

En dos partidos realizados de esta serie, Chiriquí acumula 23 imparables conectados en 69 turnos para un promedio de bateo colectivo de .333. Mientras que Panamá Oeste tiene un registro ofensivo de .282. Esto como resultado de 20 incogibles en 71 oportunidades.

Con respecto al pitcheo colectivo, el elenco chiricano presenta una efectividad de 3.32 y el conjunto del West tiene 4.21. Esto demuestra que el cuerpo de lanzadores de Chiriquí ha marcado la diferencia en esta serie.

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