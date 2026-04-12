EN VIVO Béisbol Mayor 2026| Panamá Oeste vs Chiriquí: juego 1 de la serie semifinal del campeonato nacional

El 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor se vive a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube

Panamá/La contienda en las semifinales del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor inicia en el estadio Kenny Serracín de David con el primer partido de la serie entre Panamá Oeste y Chiriquí.

Los 'Vaqueros' de Oeste y los chiricanos miden fuerzas en un duelo donde ninguno está dispuesto a dar sus brazos a torcer.

Después de dos series de Ronda de Ocho ante Darién y Veraguas, que se fueron al límite de cinco partidos, Panamá Oeste y Chiriquí se enfrentan en igualdad de condiciones. Las diferencias entre su bateo y pitcheo son pocas por lo que se espera sea una serie pareja.

Mientras Chiriquí busca alcanzar su segunda final en los últimos tres años, los 'Vaqueros' llegan a esta instancia con el deseo de obtener la oportunidad de jugar por el campeonato y conseguir su primer trofeo de monarca nacional mayor.

Ambos equipos se enfrentaron una sola vez en la etapa regular del torneo. Esa ocasión fue el 18 de marzo y Chiriquí se llevó la victoria por 8 carreras a 7.

Calendario de la serie

Domingo 12 de abril de 2026: Chiriquí vs Panamá Oeste (Estadio Kenny Serracín) Lunes 13 de abril de 2026: Chiriquí vs Panamá Oeste (Estadio Kenny Serracín) Miércoles 15 de abril de 2026: Panamá Oeste vs Chiriquí (Estadio Mariano Rivera) Jueves 16 de abril de 2026: Panamá Oeste vs Chiriquí (Estadio Mariano Rivera) Viernes 17 de abril de 2026: Panamá Oeste vs Chiriquí (Estadio Mariano Rivera)* Domingo 19 de abril de 2026: Chiriquí vs Panamá Oeste (Estadio Kenny Serracín)* Lunes 20 de abril de 2026: Chiriquí vs Panamá Oeste (Estadio Kenny Serracín)*

*: En caso de ser necesario