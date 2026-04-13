Béisbol Mayor 2026 noticias| ¡Histórico! Jonathan Saavedra y Carlos Xavier Quiroz alcanzan los 800 hits

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Panamá/Los peloteros chiricanos Carlos Xavier Quiroz y Jonathan Saavedra entraron este domingo en la historia del béisbol panameño al conectar, en un mismo partido, sus imparables 800 de sus respectivas carreras en la categoría mayor.

La marca la concretaron en el primer partido de la serie semifinal, del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, entre los equipos de Chiriquí y Panamá Oeste. Quiroz fue el primero en romper la marca con un 'infield hit' que le conectó al lanzador refuerzo Davis Romero en la parte baja del primer episodio. Sin embargo se lastimó en el recorrido y tuvo que salir del terreno para ser sustituido por Juan Vega.

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En la quinta entrada, le llegó el momento a Jonathan Saavedra quien pegó un inatrapable al jardín izquierdo ante los lanzamientos de Romero. Una vez conectado el incogible, fue felicitado por sus compañeros chiricanos y por jugadores de Panamá Oeste.

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Esos momentos históricos se dieron en el estadio Kenny Serracín de David, casa del equipo chiricano.

Quiroz y Saavedra se convierten en el segundo y tercer jugador que conecta 800 o más imparables en los torneos nacionales de béisbol a nivel mayor. El primero en lograrlo fue el también chiricano Rodolfo Aparicio quien posee el récord de más hits conectados en la historia de estos campeonatos con 831.

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