Béisbol Mayor 2026 previa| Semifinales del campeonato nacional arrancan simultáneamente

Sintoniza el juego 1 de la serie semifinal entre Colón y Bocas del Toro, el domingo 12 de abril a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Cuatro equipos saldrán, a partir de este domingo 12 de abril, a luchar por conseguir dos cupos para la final del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor en dos series que prometen llenar de emociones a los fanáticos.

Bocas del Toro, Chiriquí, Panamá Oeste y Colón son los equipos que llegan a las semifinales con la convicción de alcanzar la etapa definitiva en un certamen que ha transcurrido de forma rápida e intensa.

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Panamá Oeste vs Chiriquí

La contienda inicia a las 7:00 p.m. en el estadio Kenny Serracín de David. Los 'Vaqueros' de Oeste y los chiricanos miden fuerzas en un duelo donde ninguno está dispuesto a dar sus brazos a torcer.

Después de dos series de Ronda de Ocho ante Darién y Veraguas, que se fueron al límite de cinco partidos, Panamá Oeste y Chiriquí se enfrentan en igualdad de condiciones. Las diferencias entre su bateo y pitcheo son pocas por lo que se espera sea una serie pareja.

Mientras Chiriquí busca alcanzar su segunda final en los últimos tres años, los 'Vaqueros' llegan a esta instancia con el deseo de obtener la oportunidad de jugar por el campeonato y conseguir su primer trofeo de monarca nacional mayor.

Ambos equipos se enfrentaron una sola vez en la etapa regular del torneo. Esa ocasión fue el 18 de marzo y Chiriquí se llevó la victoria por 8 carreras a 7.

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Colón vs Bocas del Toro

Dos provincias que han tenido protagonismo en los últimos certámenes nacionales miden fuerzas por segundo año consecutivo en esta instancia.

Los 'Correcaminos' colonenses visitan el estadio Calvin Byron de Changuinola para empezar, a las 7:00 p.m., una nueva contienda con los 'Tortugueros' bocatoreños.

Bocas del Toro se impuso por barrida de tres partidos a Coclé, en la Ronda de Ocho, lo que le permitió llegar a las semifinales. Ahora tendrá al frente a Colón que superó a Herrera en cuatro juegos para acceder a esta instancia.

En el certamen anterior, ambos conjuntos se enfrentaron en las semifinales y los bocatoreños se impusieron a los colonenses en seis partidos.

Mientras los 'Tortugueros' quieren avanzar para revalidar el título de campeón obtenido el año pasado, los 'Correcaminos' aspiran a llegar a su segunda final en cuatro años.

El único enfrentamiento de ambos conjuntos en este campeonato fue el 14 de marzo. Bocas del Toro se llevó el triunfo por marcador de 7 carreras por 2.

Números en Ronda de Ocho

En la ofensiva, Bocas del Toro fue el equipo con mejor promedio de bateo colectivo de la fase anterior con .357 en tres partidos. Le sigue Panamá Oeste que registró .259 en cinco encuentros.

Colón, con .243 en cuatro juegos, y Chiriquí, con .226 en cinco cotejos, le siguen en los promedios ofensivos.

En cuanto al pitcheo colectivo, Bocas del Toro tuvo la efectividad más baja de la Ronda de Ocho con 0.33. Más abajo quedaron Colón con 1.95, Panamá Oeste con 2.25 y Chiriquí con 2.93.

Ahora todo es borrón y cuenta nueva. ¿Cuáles serán los dos equipos que clasifiquen a la final? Eso lo sabremos con el paso del tiempo.