Béisbol Mayor 2026 noticias| Estos son los refuerzos para las semifinales del campeonato nacional

Sintoniza el juego 1 de la serie semifinal entre Colón y Bocas del Toro, el domingo 12 de abril a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Los equipos clasificados a las semifinales del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor eligieron este sábado a los peloteros que los reforzarán a partir de esa instancia.

La escogencia se realizó mediante sorteo, en la sede de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis), que tuvo la participación de los presidentes de las ligas provinciales de Bocas del Toro, Colón, Chiriquí y Panamá Oeste.

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Colón tuvo la oportunidad de elegir primero y seleccionó al receptor Jean Carrillo, del equipo de Darién. Luego Panamá Oeste escogió al lanzador de Coclé, Davis Romero.

Los serpentineros Darío Agrazal (Coclé) y Enrique Saldaña (Panamá Metro) fueron seleccionados por Chiriquí y Bocas del Toro, respectivamente.

Las semifinales iniciarán el domingo 12 de abril con los primeros juegos de cada serie. Panamá Oeste enfrentará a Chiriquí, en el estadio Kenny Serracín de David, y Colón a Bocas del Toro, en el estadio Calvin Byron de Changuinola. Ambos juegos iniciarán a las 7:00 p.m.

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Lista de refuerzos

Colón: Jean Carrillo (receptor - Darién) Panamá Oeste: Davis Romero (lanzador - Coclé) Chiriquí: Darío Agrazal (lanzador - Coclé) Bocas del Toro: Enrique Saldaña (lanzador- Panamá Metro)

Novedades en las semifinales

A diferencia de la Ronda de Ocho, donde las series estaban pactadas al mejor en cinco partidos, las semifinales se jugarán al ganador de cuatro de un límite de siete juegos. Este formato se mantendrá en la serie final.

A partir de esta instancia no se colocarán corredores en primera y segunda base cuando los partidos se extiendan a episodios extras. Esa figura, denominada popularmente como 'corredores fantasmas', se utilizó durante la etapa regular y la Ronda de Ocho.