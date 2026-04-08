EN VIVO Béisbol Mayor 2026| Bocas del Toro vs Coclé: Juego 3 de la serie de Ronda de Ocho por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/La Ronda de Ocho del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor llega este miércoles a una jornada en la que varias series podrían definirse. Una de ellas es la de los equipos de Bocas del Toro y Coclé que se enfrentan, en el estadio José Antonio Remón Cantera, en el tercer partido que puedes ver a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Las alineaciones han sido anunciadas y las mostramos a continuación.

Con la serie a su favor, por dos victorias sin derrotas, los 'Tortugueros' bocatoreños buscarán la victoria que les ponga en las semifinales. Sin embargo la 'Leña Roja' coclesana apelará al calor de su hogar para ganar y continuar la batalla.

Sigue las acciones de este partido a través de este minuto a minuto. También tendremos informes de los siguientes juegos:

Colón vs Herrera (Juego 3/ Estadio Claudio Nieto)

Chiriquí vs Veraguas (Juego 4/ Estadio Omar Torrijos)

Panamá Oeste vs Darién (Juego 4/ Estadio de Metetí)

Estado de las series

Esta fase consiste en cuatro series pactadas al ganador de tres de un límite de cinco partidos. A continuación detallamos cómo van cada uno de esos enfrentamientos.

(1) Bocas del Toro vs (8) Coclé

Estado: Bocas del Toro lidera la serie 2-0

Domingo 5 de abril de 2026: Coclé 0-4 Bocas del Toro Lunes 6 de abril de 2026: Coclé 1-2 Bocas del Toro

(4) Colón vs (5) Herrera

Estado: Serie empatada 1-1

Domingo 5 de abril de 2026: Herrera 3-2 Colón (Finalizado en 10 episodios) Lunes 6 de abril de 2026: Herrera 6-7 Colón

(2) Chiriquí vs (7) Veraguas

Estado: Veraguas lidera la serie 2-1

Sábado 4 de abril de 2026: Veraguas 8-3 Chiriquí Domingo 5 de abril de 2026: Veraguas 7-4 Chiriquí Martes 7 de abril de 2026: Chiriquí 5-0 Veraguas

(3) Panamá Oeste vs (6) Darién

Estado: Panamá Oeste lidera la serie 2-1