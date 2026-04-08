EN VIVO Béisbol Mayor 2026| Bocas del Toro vs Coclé: Juego 3 de la serie de Ronda de Ocho por TVMAX, TVN Pass y YouTube
Sintoniza el partido AQUÍ
Panamá/La Ronda de Ocho del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor llega este miércoles a una jornada en la que varias series podrían definirse. Una de ellas es la de los equipos de Bocas del Toro y Coclé que se enfrentan, en el estadio José Antonio Remón Cantera, en el tercer partido que puedes ver a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.
Las alineaciones han sido anunciadas y las mostramos a continuación.
Con la serie a su favor, por dos victorias sin derrotas, los 'Tortugueros' bocatoreños buscarán la victoria que les ponga en las semifinales. Sin embargo la 'Leña Roja' coclesana apelará al calor de su hogar para ganar y continuar la batalla.
Sigue las acciones de este partido a través de este minuto a minuto. También tendremos informes de los siguientes juegos:
- Colón vs Herrera (Juego 3/ Estadio Claudio Nieto)
- Chiriquí vs Veraguas (Juego 4/ Estadio Omar Torrijos)
- Panamá Oeste vs Darién (Juego 4/ Estadio de Metetí)
Estado de las series
Esta fase consiste en cuatro series pactadas al ganador de tres de un límite de cinco partidos. A continuación detallamos cómo van cada uno de esos enfrentamientos.
(1) Bocas del Toro vs (8) Coclé
Estado: Bocas del Toro lidera la serie 2-0
- Domingo 5 de abril de 2026: Coclé 0-4 Bocas del Toro
- Lunes 6 de abril de 2026: Coclé 1-2 Bocas del Toro
(4) Colón vs (5) Herrera
Estado: Serie empatada 1-1
- Domingo 5 de abril de 2026: Herrera 3-2 Colón (Finalizado en 10 episodios)
- Lunes 6 de abril de 2026: Herrera 6-7 Colón
(2) Chiriquí vs (7) Veraguas
Estado: Veraguas lidera la serie 2-1
- Sábado 4 de abril de 2026: Veraguas 8-3 Chiriquí
- Domingo 5 de abril de 2026: Veraguas 7-4 Chiriquí
- Martes 7 de abril de 2026: Chiriquí 5-0 Veraguas
(3) Panamá Oeste vs (6) Darién
Estado: Panamá Oeste lidera la serie 2-1
- Sábado 4 de abril de 2026: Darién 2-9 Panamá Oeste
- Domingo 5 de abril de 2026: Darién 6-2 Panamá Oeste
- Martes 7 de abril de 2026: Panamá Oeste 7-0 Darién