Béisbol Mayor 2026 calendario| Conoce las fechas y horas de los juegos en las semifinales del campeonato nacional

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Panamá/Chiriquí recibe a Panamá Oeste y Bocas del Toro recibirá a Colón este domingo cuando inicie la Serie Semifinal del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor.

El domingo 12 de abril se activan las dos llaves de semifinales, ambas desde las 7:00 p.m. y se confirma partido para el día lunes a la misma hora y mismos escenarios.

Tras descanso del martes 14 de abril, ambas llaves vuelven a la actividad el miércoles 15 de abril, cuando Colón recibe a Bocas del Toro y Panamá Oeste recibe a Chiriquí. Se jugarán los juegos 4 y 5 en los mismos estadios y hora, fijados para jueves 16 y viernes 17 de abril.

Los juegos 6 y 7 de ser necesarios, vuelven a David y Changuinola, respectivamente, para los días 19 y 20 de abril.

Información de Fedebeis

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