EN VIVO Béisbol Mayor 2026| Resultados minuto a minuto de los partidos del viernes 10 de abril en la Ronda de Ocho

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Panamá/La Ronda de Ocho del 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor llega a su fin con la definición de dos series, cuyos ganadores serán rivales en las semifinales.

Veraguas y Chiriquí regresan al estadio Kenny Serracín, para la disputa del quinto y decisivo encuentro de su serie.

Después de perder los dos primeros juegos en el coliseo de la ciudad de David, los chiricanos triunfaron en los siguientes dos encuentros. Ahora tienen la oportunidad de finiquitar la contienda ante sus fanáticos, pero tendrán al frente a unos veragüenses que saben cómo ganar en el escenario de este encuentro.

Por otra parte, Darién y Panamá Oeste se enfrentan en el estadio Mariano Rivera para definir una serie que se ha constituido en una batalla intensa.

Desde que iniciaron las hostilidades, el pasado sábado 4 de abril, ambos equipos han intercalado victorias. El conjunto del West se impuso en el primer y tercer partido, mientras que el elenco darienita lo hizo en el segundo y cuarto juego.

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