Béisbol Mayor 2026 noticias| Colón y Bocas del Toro deberán esperar para iniciar su semifinal

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Panamá/El primer partido de la serie semifinal, entre Colón y Bocas del Toro, no se pudo realizar este domingo 12 de abril, como se tenía programado, debido a la lluvia. Esto lo informó la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis).

"La Federación Panameña de Béisbol en uso de sus facultades informa que el partido #1 de semifinales, programado para esta noche entre los equipos de Colón y Bocas del Toro a jugarse en el estadio Calvin Byron de Changuinola, ha sido pospuesto por la lluvia", indicó el ente federativo a través de sus redes sociales.

La Fedebeis manifestó que ese encuentro será reprogramado en una fecha, hora y lugar que serán anunciados posteriormente.