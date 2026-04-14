Béisbol Mayor 2026 resultado| Panamá Oeste vs Chiriquí: Los del 'Valle de la Luna' aumentan su ventaja en la semifinal

Sintoniza el juego 4 de la serie entre Chiriquí y Panamá Oeste, el jueves 16 de abril a las 7:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/Chiriquí salió airoso en una nueva batalla con Panamá Oeste al que superó, por marcador de 3 carreras a 2, en el segundo partido de su serie semifinal en el 83 Campeonato Nacional de Béisbol Mayor.

El estadio Kenny Serracín de David fue el escenario, por segunda vez consecutiva, de un duelo entre 'Vaqueros' y chiricanos que se definió por una carrera.

El conjunto del West abrió la pizarra en la parte alta del cuarto episodio. Un error del receptor panameño Erasmo Caballero propició que los peloteros Benjamín Bailey y Arod McKenzie anotaran dos carreras para los visitantes.

Los chiricanos reaccionaron en la quinta entrada con un hit productor de Amador Rojas y un doble de Erasmo Caballero. Después, en la sexta, tomó el comando cuando Luis Jordán cruzó el 'home plate' mediante un inatrapable de Jeffer Patiño.

Darío Agrazal se apuntó la victoria en una labor de siete episodios en los que permitió nueve inatrapables y dos carreras, dio siete ponches y una base por bola.

Randy Cuestas se quedó con la derrota al conceder cuatro incogibles y una anotación en una entrada y dos tercios.

Jeffer Patiño pegó tres hits en cinco turnos y empujó una carrera por Chiriquí. Luis Jordán de 4-2 con una anotada, Iraj Serrano y Ariel Serrano de 3-1 cada uno y Amador Rojas de 2-1 con una anotada y una impulsada.

Por Panamá Oeste, Gerald Chin bateó de 4-3. Jean Rodríguez y Carlos Bethancourt de 4-2 cada uno.

Incidencias

El pelotero Juan Vega abandonó el terreno de juego al recibir un golpe en el rostro, cerca de uno de sus ojos. El jugador fue sustituido por Amador Rojas.

Después de finalizado el partido, los ánimos entre los peloteros se caldearon y las bancas se vaciaron. Lo que parecía el inicio de una trifulca fue controlado rápidamente.

Estado de la serie

Domingo 12 de abril de 2026: Panamá Oeste 7-8 Chiriquí (Finalizado en 10 episodios) Lunes 13 de abril de 2026: Panamá Oeste 2-3 Chiriquí (Estadio Kenny Serracín) Miércoles 15 de abril de 2026: Chiriquí vs Panamá Oeste (Estadio Mariano Rivera) Jueves 16 de abril de 2026: Chiriquí vs Panamá Oeste (Estadio Mariano Rivera) Viernes 17 de abril de 2026: Chiriquí vs Panamá Oeste (Estadio Mariano Rivera)* Domingo 19 de abril de 2026: Panamá Oeste vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín)* Lunes 20 de abril de 2026: Panamá Oeste vs Chiriquí (Estadio Kenny Serracín)*

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