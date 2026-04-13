Juegos Suramericanos de la Juventud 2026| Panamá en el podio de la lucha con Eydan Lezcano

Los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026 se viven a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La delegación panameña de lucha protagonizó una destacada actuación en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026, sumando la segunda medalla para el país en esta edición. El equipo compitió en la modalidad libre, con cinco atletas que dejaron balance de entrega y resultados importantes en el certamen.

Eydan Lezcano, en la categoría de 51 kg, fue el más sobresaliente al conquistar la medalla de bronce. En la fase de grupos superó 6-5 a Leonardo Rodríguez (Venezuela) y 6-2 a Álvaro Miranda (Argentina), asegurando su avance. En semifinales cayó 0-8 ante César Arteaga (Ecuador), pero se recuperó en el combate por el tercer lugar, donde venció nuevamente a Rodríguez por 3-1 para subir al podio. Esta representa la segunda medalla de bronce para Panamá en estos Juegos.

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Por su parte, Adrián González (45 kg) compitió en un grupo único, donde finalizó en la cuarta posición. Su recorrido incluyó derrotas ante Cristhian Cevallos (Ecuador) por 0-8, Osnel Tovar (Venezuela) por 0-5 y un empate 0-0 frente a Fernando Jimeno (Perú), además de una victoria 13-4 sobre Joao Barboza (Brasil).

En tanto, Wesly González (60 kg) no logró avanzar tras caer 0-10 en cuartos de final frente al argentino Santiago Chrisjohn. Similar destino tuvo Cameron Haines (71 kg), quien fue superado 4-12 por el colombiano Cherian Nieva en la misma instancia.

Finalmente, Henry López (92 kg) compitió en la fase de grupos, donde no pudo sumar victorias tras perder 0-10 ante Damián Pavone (Venezuela) y 4-15 frente a Pablo Portillo (Paraguay).

A pesar de los resultados mixtos, la disciplina de lucha vuelve a aportar al medallero panameño y confirma el crecimiento de sus jóvenes atletas en el ámbito regional.