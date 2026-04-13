Béisbol Panamá| Iverson Allen: pelotero con nombre legendario se abre paso en camino a Grandes Ligas

El joven jugador coclesano da sus primeros pasos en el profesionalismo con la organización de los Piratas de Pittsburgh

Panamá/El prospecto panameño Iverson Allen, quien hace un par de años llamó la atención en el mundo del béisbol por su curioso nombre, inevitablemente asociado al exastro de la NBA Allen Iverson, continúa consolidando su camino en el sistema de Ligas Menores de los Piratas de Pittsburgh.

Actualmente se desarrolla en el complejo de instrucción del club en República Dominicana, donde ha sostenido dos temporadas de evolución constante que lo mantienen en la mira como una de las promesas del béisbol panameño.

Oriundo del distrito de Antón, en la provincia de Coclé, el joven jugador recuerda entre risas que alguna vez intentó incursionar en el baloncesto, pero la experiencia fue breve: “me di cuenta que no era tan bueno”, confesó con naturalidad.

El nombre que hoy lo acompaña en cada roster no es casualidad. Su padre, exjugador de baloncesto en Panamá y admirador del legendario Allen Iverson, fue quien decidió bautizarlo así, dejando una huella deportiva desde la cuna, aunque en otro diamante.

Lejos de los tabloncillos, Iverson Allen ha hecho del terreno de juego su propio escenario. Con un estilo dinámico, rapidez en las bases y una defensa sólida en los jardines, el joven patrullero ha comenzado a llamar la atención dentro de la organización de Pittsburgh.

Su juego agresivo lo convierte en un corredor constante de bases, siempre buscando ventaja para generar carreras. La comparación con Iverson, más allá del nombre, también ha sido alimentada por su físico: mide 6 pies de estatura y pesa 160 libras, una estructura atlética similar a la del exjugador de la NBA en su etapa final.

Números que respaldan el crecimiento

En la Dominican Summer League, Allen firmó una temporada 2025 destacada, registrando un porcentaje de embasado (OBP) de .438, cifra que evidencia su capacidad para llegar a base de forma consistente.

En su temporada de debut en 2024, dejó promedio de .233, con 3 carreras impulsadas, 8 anotadas, 5 boletos y 15 ponches, una etapa de adaptación que ya empieza a transformarse en madurez competitiva.

Uno de sus momentos más llamativos llegó con una marca perfecta en bases robadas: 20 estafas en 20 intentos, reflejo de su velocidad y lectura del juego.

“Fue una marca bastante buena. Traté de implementar ese juego agresivo a mi arsenal, ser un jugador que llega a base y roba para ponerme en posición anotadora y generar carreras”, explicó el jugador coclesano.

Rumbo al siguiente nivel

Para esta temporada, el plan apunta a un salto importante: su posible transición al Florida Complex League (FCL) en Estados Unidos, un paso clave dentro del desarrollo hacia las Grandes Ligas.

“Sigo trabajando todos los días, mejorando en el campamento en República Dominicana, esperando dar ese gran salto en 2026”, afirmó con determinación.

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Un sueño con identidad panameña

A sus 18 años, Iverson Allen no solo carga con un nombre que remite a una leyenda del deporte estadounidense, sino también con la responsabilidad de abrir camino como una de las promesas internacionales de la organización de los Piratas de Pittsburgh.

Su objetivo es claro y no lo esconde: convertirse en el primer grandes ligas originario del distrito de Antón, en Coclé.

Y si el béisbol premia la constancia, la velocidad y la disciplina… el apellido Allen podría terminar sonando fuerte, pero esta vez en un estadio de las Grandes Ligas.

Nota de prensa