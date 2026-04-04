MLB noticias: Tigres de Detroit vencen a los Cardenales, Iván Herrera destaca con dos anotadas

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Panamá/Los Tigres de Detroit se impusieron con autoridad 11-6 sobre los Cardenales de San Luis en un duelo de interliga cargado de ofensiva, donde el panameño Iván Herrera tuvo participación destacada.

El conjunto de Detroit tomó ventaja desde temprano en el encuentro. En la parte baja del primer episodio, Gleyber Torres conectó un sencillo productor que, combinado con un error defensivo, abrió el marcador. Acto seguido, Kerry Carpenter amplió la diferencia con un cuadrangular de dos carreras para colocar el 3-0.

Los Cardenales reaccionaron en la parte alta del tercer inning, cuando Jordan Walker pegó un sencillo que permitió anotar a Herrera, acercando a su equipo 3-1. Sin embargo, Detroit respondió nuevamente gracias a un elevado de sacrificio de Carpenter, aumentando la ventaja a 4-1.

El poder ofensivo de los Tigers continuó en el cuarto capítulo con un jonrón de Zach McKinstry, seguido de otro elevado de sacrificio de Matt Vierling, colocando el marcador 7-1.

Pero el partido dio un giro emocionante en el quinto episodio. Alec Burleson conectó un doble productor y posteriormente Walker volvió a ser protagonista al disparar un grand slam, llevándose por delante a Herrera y acercando a los Cardinals 7-6.

A pesar del intento de remontada, Detroit mantuvo el control del juego. McKinstry produjo una más con sencillo en la baja del quinto, mientras que Torres conectó cuadrangular en el séptimo inning. Finalmente, Vierling sentenció el encuentro con un jonrón de dos carreras en el octavo, sellando el definitivo 11-6.

En lo individual, Iván Herrera tuvo una actuación sólida como bateador designado, al irse de 3-1, con dos carreras anotadas, una base por bola y conectando su tercer doble de la temporada, dejando su promedio en .214.

Con este resultado, los Cardenales nivelan su récord en 4-4, mientras que los Tigres suman una importante victoria en este cruce de interliga quedan con marca de 4-4.