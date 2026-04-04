MLB resultado: New York Yankees vencen a Miami Marlins; duelo panameño entre Leo Jiménez y José Caballero

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Panamá/Los New York Yankees vinieron de atrás para imponerse 9-7 a los Miami Marlins en un duelo vibrante que contó con protagonismo panameño gracias a Leo Jiménez y José Caballero.

El conjunto de Miami arrancó con fuerza en el Yankee Stadium. En el primer episodio, Heriberto Hernández conectó un triple productor de dos carreras para poner el 2-0, y en el segundo inning ampliaron la ventaja con un sencillo de Agustín Ramírez. Para el cuarto capítulo, un imparable de Jakob Marsee llevó otra más al plato, colocando el marcador 4-0 a favor de los Marlins.

Sin embargo, los Yankees comenzaron su reacción en la parte baja del quinto inning con un cuadrangular de Cody Bellinger, quien se llevó por delante a Aaron Judge para acercar a los locales 4-2.

La ofensiva neoyorquina explotó en el sexto episodio. Un sencillo de Trent Grisham impulsó una carrera, seguido por un imparable de Judge que empujó a Caballero para empatar el juego 4-4. Posteriormente, un elevado de sacrificio de Bellinger le dio la ventaja a los Yankees 5-4.

En el séptimo inning, un passed ball permitió que Giancarlo Stanton anotara otra carrera, ampliando la diferencia a 6-4.

Los Marlins no bajaron los brazos y empataron en la parte alta del octavo con un doble de Javier Sanoja que remolcó dos carreras para el 6-6. No obstante, en la baja de ese mismo episodio, Stanton volvió a ser clave con un sencillo productor de dos anotaciones, devolviéndole la ventaja a los Yankees, quienes además sumaron una más tras otro passed ball para el 9-6.

En el noveno, Miami intentó reaccionar con un sencillo de Xavier Edwards que acercó la pizarra 9-7, pero no fue suficiente para evitar la derrota.

En el duelo de panameños, Leo Jiménez fue el más destacado al batear de 3-2, dejando su promedio en .400, mientras que José Caballero se fue de 3-0, con una carrera anotada, tres ponches y un pelotazo recibido, colocando su promedio en .148.

El triunfo fue para Headrick (1-0), la derrota para Petersen (1-1) y el salvamento para Bednar (4). Con este resultado, los Yankees mejoran su récord a 7-1, mientras que los Marlins quedan con marca de 5-3 en este inicio de temporada de la MLB.