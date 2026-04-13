EN VIVO Béisbol Mayor 2026| Colón vs Bocas del Toro: juego 1 de la semifinal por TVMAX, TVN Pass y YouTube

Panamá/Después de que la lluvia impidiera que Colón y Bocas del Toro iniciaran su serie semifinal, en el día programado, este lunes ambos salen al terreno de juego del estadio Calvin Byron de Changuinola para jugar el primer partido, que puedes ver a través de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Las alineaciones han sido anunciadas y las presentamos a continuación.

Ambos equipos han tenido protagonismo en los últimos certámenes nacionales miden fuerzas por segundo año consecutivo en esta instancia.

Los 'Correcaminos' colonenses visitan el estadio Calvin Byron de Changuinola para empezar, a las 7:00 p.m., una nueva contienda con los 'Tortugueros' bocatoreños.

Bocas del Toro se impuso por barrida de tres partidos a Coclé, en la Ronda de Ocho, lo que le permitió llegar a las semifinales. Ahora tendrá al frente a Colón que superó a Herrera en cuatro juegos para acceder a esta instancia.

En el certamen anterior, ambos conjuntos se enfrentaron en las semifinales y los bocatoreños se impusieron a los colonenses en seis partidos.

Mientras los 'Tortugueros' quieren avanzar para revalidar el título de campeón obtenido el año pasado, los 'Correcaminos' aspiran a llegar a su segunda final en cuatro años.

El único enfrentamiento de ambos conjuntos en este campeonato fue el 14 de marzo. Bocas del Toro se llevó el triunfo por marcador de 7 carreras por 2.

Sigue las acciones de este partido a través de este minuto a minuto. También tendremos informes de lo que ocurra en el estadio Kenny Serracín durante el segundo juego de la serie semifinal entre Panamá Oeste y Chiriquí. Los chiricanos tienen la ventaja tras ganar el primer encuentro por pizarra de 8 carreras por 7 en 10 episodios.

Calendario de la serie

Lunes 13 de abril de 2026: Colón vs Bocas del Toro (Estadio Calvin Byron) Martes 14 de abril de 2026: Colón vs Bocas del Toro (Estadio Calvin Byron) Jueves 16 de abril de 2026: Bocas del Toro vs Colón (Estadio Roberto Mariano Bula) Viernes 17 de abril de 2026: Bocas del Toro vs Colón (Estadio Roberto Mariano Bula) Domingo 19 de abril de 2026: Bocas del Toro vs Colón (Estadio Roberto Mariano Bula)* Lunes 20 de abril de 2026: Colón vs Bocas del Toro (Estadio Calvin Byron)* Martes 21 de abril de 2026: Colón vs Bocas del Toro (Estadio Calvin Byron)*

*: En caso de ser necesario