Mundial 2026 | Carlos Queiroz califica el reto con Ghana como el mayor de su carrera

Brasil vs Panamá, partido amistoso previo al Mundial 2026, el domingo 31 de mayo por TVMAX, TVN, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Accra, Ghana/El portugués Carlos Queiroz, nuevo seleccionador de Ghana de cara al Mundial de Norteamérica 2026, afirmó este jueves que esta nueva etapa supone "el mayor reto" de su carrera.

"Después de ocho selecciones nacionales, se trata del mayor reto de mi carrera porque cuando trabajo para Ghana solo esperan que gane, gane y gane", dijo el técnico de 73 años en su primera conferencia de prensa desde que fue nombrado al frente de las Black Stars.

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Queiroz fue recibido por una multitud de hinchas y periodistas en la capital ghanesa, Accra, y con cánticos y tambores.

En el pasado, este entrenador pasó en el fútbol de clubes por el banquillo del Real Madrid y llevó las riendas de las selecciones de Portugal, Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica, Irán, Colombia, Egipto, Catar y Omán.

Ghana se clasificó para cinco Mundiales (2006, 2010, 2014, 2022 y 2026), pero su rendimiento recientemente ha sido irregular.

Para el Mundial 2026, Queiroz prometió "trabajo" y tratar de reforzar la cohesión del plantel.

"Si jugamos unidos, con la mentalidad correcta, podemos ganar a cualquier rival del mundo", aseguró.

Queiroz subrayó que considera a Ghana "un país de futbolistas" y que su sueño es convertirlo en "un país de campeones".

Ghana está encuadrada en el Grupo L del Mundial, junto a Inglaterra, Croacia y Panamá.

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El DT portugués Carlos Queiroz, con extensa experiencia al frente de selecciones nacionales, fue nombrado entrenador de Ghana para el Mundial de 2026, anunció este lunes la federación de fútbol del país africano.

Queiroz sucede a Otto Addo, quien fue destituido hace quince días, unas horas después de la derrota 2-1 del combinado ghanés en un amistoso ante Alemania en Stuttgart.

"El entrenador Queiroz inicia su trabajo desde ahora para preparar a las Black Stars para el torneo que comienza el 11 de junio", indicó la federación en un comunicado.

El texto no hace referencia a una eventual continuidad más allá del Mundial de Norteamérica del que fuese entrenador del Real Madrid hace más de veinte años (2003-2004).

De 73 años, Queiroz dirigió a otras selecciones en precedentes Copas del Mundo: a Portugal en 2010 y a Irán en 2018 y 2022.

También fue timonel de Colombia, Egipto, Catar y Omán.

Ghana se enfrentará a Inglaterra, Croacia y Panamá en el Grupo L del Mundial que coorganizan Estados Unidos, México y Canadá.