Real Madrid gana al Alavés entre silbidos de su afición y se pone a seis puntos del líder Barcelona

También este martes, el Athletic de Bilbao alejó casi definitivamente el fantasma del descenso al vencer 1-0 a Osasuna en San Mamés.

Madrid, España/Obligado a no cometer el más mínimo tropiezo si quiere intentar recortar su desventaja con el FC Barcelona, el Real Madrid reaccionó en LaLiga este martes, entre los silbidos de su afición, ante el modesto Alavés, al que venció 2-1 gracias a dos chispazos de Kylian Mbappé y Vinicius Junior.

Una semana después de su eliminación en cuartos de final de la Champions League a manos del Bayern Munich, el conjunto merengue (2º, 73 puntos) no brilló, pero mantuvo una ligera esperanza de evitar una temporada en blanco al quedar a seis puntos del Barça (1º, 79 puntos), que recibirá al Celta de Vigo (6º, 44 puntos) el miércoles en el Camp Nou.

Ante el modesto equipo vasco, inmerso en la lucha por evitar el descenso, el Real Madrid marcó la diferencia con dos disparos lejanos de Mbappé (30') y Vinicius (50') para volver a la senda del triunfo tras cuatro partidos seguidos sin ganar.

Silbidos del público -

Sin embargo, los dos destellos de las dos principales estrellas habían permitido en un primer momento ocultar esos mismos silbidos del exigente público madrileño, hasta la entrada en la segunda parte del centrocampista francés Eduardo Camavinga, tomado como blanco de las críticas tras su tarjeta roja en el partido de vuelta contra el Bayern (derrota por 4-3).

En el plano individual, Mbappé, autor de su 24º gol de la temporada en Liga, el primero en más de dos meses, se acercó a su segundo título de Pichichi (máximo goleador de la Liga), algo que difícilmente bastará para salvar la temporada de su equipo, condenado a confiar en un desplome milagroso del Barça en la defensa de su título.

El delantero español Toni Martínez, el jugador más peligroso del Alavés, que previamente había estrellado un balón en el poste, recortó distancias en el tiempo añadido (90+3') con un gol de taco.

También este martes, el Athletic de Bilbao alejó casi definitivamente el fantasma del descenso al vencer 1-0 a Osasuna en San Mamés.

Un Athletic que venía de ser cuarto el año pasado pero que está viviendo una temporada calamitosa en todos los frentes, se impuso con sufrimiento con un gol del delantero Gorka Guruzeta en el primer tiempo (16').

Athletic Club mira hacia arriba -

El equipo navarro tuvo el empate en pies de Ante Budimir, pero el penal del croata fue detenido por el internacional español Unai Simón (57'), que volvió a salvar a los suyos minutos después ante un remate de cabeza del propio Budimir.

Los locales tuvieron que afrontar el tiempo añadido con un hombre menos por la expulsión de Mikel Jauregizar.

Con estos tres puntos, el equipo vasco (9º) toma una distancia casi definitiva con el descenso y con 41 puntos puede permitirse aspirar a una clasificación europea en las últimas seis fechas del campeonato.

Los que deberán seguir sufriendo son el Real Mallorca (14º) y el Valencia (13º) luego del reparto de puntos en Son Moix. El portugués Samu Costa adelantó a los locales y el nigeriano Umar Sadiq igualó para el Valencia.

El Elche, que recibirá el miércoles al Atlético de Madrid, es el primer equipo en puestos de descenso, con 32 puntos, a tres del Mallorca.

En el otro partido del día, el Real Betis del chileno Manuel Pellegrini derrotó 3-2 al Girona en la ciudad catalana. Los andaluces reforzaron su quinto puesto, que podría clasificar para la próxima Champions.