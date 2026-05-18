Hansi Flick y Barcelona amplián su relación laboral por dos años más

Después de llevar al club catalán a dos títulos de liga consecutivos, el entrenador alemán está listo para seguir su proyecto.

España/El técnico alemán Hansi Flick, que ha ganado dos Ligas en sus dos cursos al frente del Barcelona, renovó por una temporada, hasta 2028, "más un año opcional", anunció el club azulgrana este lunes.

"Los resultados avalan la huella de Flick. En dos temporadas en el banquillo azulgrana ya ha conquistado cinco de los ocho títulos posibles: dos Ligas, dos Supercopas de España y una Copa del Rey", subrayó el Barcelona en su comunicado.

El antiguo técnico del Bayern Múnich y de la selección alemana tenía contrato con el Barcelona hasta 2027.

En sus dos temporadas al frente del equipo Flick ha dejado su sello, "no solo con los resultados, sino también con su confianza en el talento de la casa", señaló el Barça.

Hasta 13 jugadores del filial han debutado con el alemán, que ha inculcado al equipo un juego ofensivo, valiente y divertido que ha enganchado a los aficionados.

Con Flick en el banquillo el Barcelona acaba de conquistar de manera incontestable su segunda Liga consecutiva: a falta de una jornada tiene once puntos de ventaja con el Real Madrid y 22 con el Villarreal, tercero.

Durante su mandato se ha consolidado como gran líder del equipo Lamine Yamal, a punto de cumplir de 19 años, escoltado por Pedri, Fermín, Dani Olmo o Raphinha, autor de un doblete ante el Betis el domingo (3-1), de regreso a su mejor nivel tras varias semanas lesionado.