Reacción de Kylian Mbappé: 'No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero'

El astro francés pareció sentirse algo dolido por haber jugado sólo 20 minutos en su regreso tras reponerse de una lesión muscular.

Madrid, España/El astro francés del Real Madrid Kylian Mbappé afirmó, tras ser pitado por los aficionados merengues en el Santiago Bernabéu, que hay que aceptarlo y trabajar para cambiar la situación.

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"Yo no he entendido lo que dice la gente, pero hay que aceptar. Pienso que para un futbolista no es siempre entender, es aceptar, ir adelante y cambiar la situación", dijo Mbappé en la zona mixta tras ganar 2-0 al Oviedo en LaLiga.

"Yo pienso que puedo cambiar esta situación fácil", afirmó Mbappé, quien había sido blanco de críticas por su viaje a Italia cuando el Real Madrid jugaba un partido contra el Espanyol para retrasar el título liguero del Barcelona.

"La cosa de no estar en Madrid, tenía autorización del club. Creo que no fui el único jugador que no jugó que no estaba en Madrid", añadió Mbappé.

El astro francés pareció sentirse algo dolido por haber jugado sólo 20 minutos en su regreso tras reponerse de una lesión muscular.

"Yo estaba listo para ser titular, es su decisión (del entrenador), no puedo estar enfadado con la decisión de un míster. Hay que que respetar siempre la opinión de un míster y me toca a mí trabajar duro", explicó.

"Estoy muy bien, 100%. No he jugado porque el míster me ha dicho que para él soy el cuarto delantero de la plantilla detrás de Mastantuono, Vini y Gonzalo", añadió Mbappé.

"Al final acepto y juego el tiempo que tengo al jugar", prosiguió el delantero francés.

Preguntado por estas declaraciones, el entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, se mostró sorprendido.

"No sé qué ha podido interpretar. Para mí es muy claro que un jugador que hace cuatro días no pudo ni ir al banquillo de un partido hoy no debía empezar sobre todo porque no es una final no es un partido de vida o muerte", dijo Arbeloa.

"Además tenemos un partido el domingo donde seguro que va a ser el primer delantero", añadió el técnico del Real Madrid.

Mbappé admitió estar dolido por una nueva temporada sin títulos, pero afirmó que "tenemos que mirar adelante porque tenemos una situación en la que no tenemos que mirar atrás, tenemos que mirar adelante".

"Podemos cambiar, mejorar y hacer mejor" para el futuro, insistió Mbappé.