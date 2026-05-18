Diputados y organizaciones civiles trabajan en proyecto de ley contra el bullying
La jornada estuvo marcada por el testimonio de Linda Jacqueline Rodríguez, madre de Emanuel Abraham, un joven que, según relató, sufrió bullying durante su etapa de secundaria y cuyo caso tuvo un desenlace fatal hace aproximadamente un mes.
Ciudad de Panamá, Panamá/Una mesa técnica desarrollada este lunes en la Asamblea Nacional de Panamá reunió a diputados, representantes de instituciones públicas y organizaciones civiles con el objetivo de avanzar en una propuesta legislativa para fortalecer la prevención, detección y atención del acoso escolar en Panamá.