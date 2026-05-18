La jornada estuvo marcada por el testimonio de Linda Jacqueline Rodríguez, madre de Emanuel Abraham, un joven que, según relató, sufrió bullying durante su etapa de secundaria y cuyo caso tuvo un desenlace fatal hace aproximadamente un mes.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una mesa técnica desarrollada este lunes en la Asamblea Nacional de Panamá reunió a diputados, representantes de instituciones públicas y organizaciones civiles con el objetivo de avanzar en una propuesta legislativa para fortalecer la prevención, detección y atención del acoso escolar en Panamá.