Caja de Seguro Social: Defensoría del Pueblo inicia investigación por 'vulneración de derecho a la salud'

Recibieron denuncias de los usuarios que apuntan a deficiencias en la atención, falta de medicamentos, reactivos e insumos y condiciones del servicio de urgencias.

Ciudad de Panamá/La Defensoría del Pueblo inició una investigación oficiosa por la posible “vulneración del derecho a la salud” en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid y el Hospital Irma De Lourdes Tzanetatos, este último ubicado en el corregimiento 24 de Diciembre, pese a las aclaraciones que la entidad de seguridad social ha hecho refiriéndose a los controles y calidad en la atención.

En un recorrido realizado en ambos hospitales, funcionarios de la Dirección de Protección de Derechos Humanos recibieron denuncias de los usuarios que apuntan a deficiencias en la atención, falta de medicamentos, reactivos e insumos y condiciones del servicio de urgencias.

En el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, fueron inspeccionadas las áreas de hemodiálisis, quirófanos, planta de alimentos y varias consultas externas. En tanto, en el Hospital Irma De Lourdes Tzanetatos se realizó un recorrido de inspección en las áreas de Ortopedia, Hospitalización y Urgencias.

La investigación oficiosa está motivada por las quejas recibidas por algunos usuarios del servicio de salud, en cuanto a deficiencias en la atención, falta de medicamentos, reactivos e insumos y condiciones del servicio de urgencias que podrían vulnerar el derecho a la salud".

En un comunicado de prensa emitido el fin de semana, la CSS salió al paso de señalamientos del diputado Betserai Richards que denunciaba alimentación deficiente y condiciones inadecuadas de atención al paciente.

“La alimentación servida a los pacientes del Complejo Hospitalario es preparada bajo normas nutricionales, controles de calidad y criterios técnicos establecidos para la atención hospitalaria”, según declaró la CSS en un comunicado.

Finalmente, la CSS reiteró su compromiso con brindar una atención “digna, segura y responsable”, al tiempo que pidió evitar la difusión de información falsa que pueda generar desconfianza en los servicios de salud públicos.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, ha advertido que esta investigación busca esclarecer los hechos y promover medidas correctivas inmediatas que garanticen el acceso a la salud, “como un derecho humano fundamental, y asegurar la atención integral, oportuna y de calidad para los y las pacientes que acuden a estas instalaciones médicas”.