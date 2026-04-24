Exalcalde de La Chorrera, Tomás Velásquez, enfrenta audiencia de control; declaran ilegal aprehensión

Velázquez y Ferrer fueron aprehendidos ayer jueves en La Chorrera, tras diligencias de allanamiento, por su presunta vinculación con delitos contra la administración pública en distintas modalidades de peculado.

La Chorrera, Panamá Oeste/La audiencia de control de garantías contra el exalcalde de La Chorrera, Tomás Velázquez, y el exingeniero municipal Adriano Ferrer avanza en el Órgano Judicial de ese distrito, en medio de un proceso que mantiene atención por un presunto caso de peculado.

El acto inició cerca de las 10:08 a.m., y, durante su desarrollo, el juez de garantías declaró ilegal la aprehensión de ambos exfuncionarios. Actualmente, la audiencia se encuentra en la fase de vinculación de cargos.

Velázquez y Ferrer fueron aprehendidos ayer jueves en La Chorrera, tras diligencias de allanamiento, por su presunta vinculación con delitos contra la administración pública en distintas modalidades de peculado.

El caso está relacionado con la construcción de un hogar para adultos mayores denominado Hogar Feliz, ubicado en Potrero Grande, corregimiento de El Coco. De acuerdo con el Ministerio Público, en este proyecto se habría causado una lesión patrimonial de 120 mil dólares al municipio de La Chorrera.

Durante la audiencia se ha dado a conocer que este monto correspondería a cuatro pagos realizados en distintas fechas a una empresa encargada de la construcción del centro.

El proceso ha registrado al menos tres recesos, mientras los abogados defensores solicitan que no se formulen cargos contra sus representados. En el caso del exalcalde, participa un equipo de tres abogados, mientras que el exingeniero municipal también cuenta con representación legal.

La audiencia continúa en desarrollo y podría extenderse, mientras se definen los próximos pasos dentro de este proceso judicial que mantiene seguimiento en el distrito de La Chorrera.

Tomás Velásquez estuvo dos períodos (10 años) como alcalde de La Chorrera, entre los años 2014-2024.

El Ministerio Público explicó, en su momento que, de acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción, las irregularidades están relacionadas con el uso de fondos provenientes del programa de Impuesto de Bienes, destinado a la construcción de un hogar para adultos mayores en la provincia de Panamá Oeste. No obstante, la obra fue edificada en un terreno privado y no cumplió con lo establecido en el contrato.

Actualmente, el proyecto se encuentra en estado de abandono y deterioro, pese a haber recibido los recursos estatales.

Con información de Yiniva Caballero.