Aprehenden al exalcalde de La Chorrera, Tomás Velásquez, por caso de peculado

Panamá Oeste/El exalcalde de La Chorrera, Tomás Velásquez, fue aprehendido en el área Potrero Grande este jueves durante diligencias de allanamiento realizadas por la Fiscalía Superior Anticorrupción y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

A Velásquez se le investiga por el delito contra la administración en la modalidad de peculado, relacionado con un supuesto proyecto que no se ejecutó, pero los fondos se perdieron.

La Procuraduría de la Nación confirmó que en la diligencia de este jueves 23 de abril también fue aprehendido otro exfuncionario, en este caso por peculado por malversación en detrimento del Municipio de La Chorrera.

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La aprehensión de Velásquez ocurrió un día después de que la Fiscalía Superior Anticorrupción aprehendiera a cuatro personas, en las que figuran el exalcalde de Colón, Alex Lee, la exrepresentante suplente de corregimiento de Barrio Sur, Marta Macías, el actual representante suplente de Barrio Norte, Javier Lynch, y el actual tesorero de la junta comunal de Barrio Norte, por la presunta comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de peculado, que habría dejado un perjuicio económico al Programa de Interés Social de más de 6 millones de dólares.

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