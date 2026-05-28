Autoridades recomiendan proteger a las mascotas frente a altas temperaturas

Es importante que los dueños de mascotas mantengan medidas de cuidado para evitar golpes de calor y deshidratación en los animales.

Las altas temperaturas que ya han generado avisos de prevención en el país no solo están afectando a las personas, sino también a las mascotas, por lo que el Departamento de Bienestar Animal de la Alcaldía de Santiago emitió una serie de recomendaciones para evitar afectaciones en perros y gatos durante esta temporada de calor extremo.

Bernardina Pardo, representante de la Alcaldía de Santiago, indicó que es importante que los dueños de mascotas mantengan medidas de cuidado para evitar golpes de calor y deshidratación en los animales.

“Le hacemos una recomendación a todas las personas que tienen mascotas, tenemos que vigilar esas temperaturas y mantener siempre hidratación y, si es posible, poner cubos de hielo en esa agua porque estamos teniendo unas temperaturas muy extremas”, señaló Pardo.

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Así mismo, añadió la importancia de mantenerlos bajo la sombra y evitar sacarlos a paseos en horas de 10:00 a.m. a 3:00 p.m., donde el sol está más fuerte.

Desde el Departamento de Bienestar Animal de Santiago también se confirmó que han recibido reportes sobre mascotas abandonadas o amarradas en sitios no aptos y expuestas a las altas temperaturas.

Además, informaron que se han realizado operativos de rescate para atender casos de animales en condición de riesgo debido al intenso calor.

Las autoridades reiteraron el llamado a la población a brindar condiciones adecuadas a sus mascotas, especialmente acceso constante a agua fresca, sombra y espacios ventilados, ante el incremento de las temperaturas en el país.

Con información de Ney Castillo