Planilla estatal de Panamá alcanzó los 264 mil funcionarios en agosto

Panamá/La planilla estatal continúa en aumento. En agosto de 2025 alcanzó un total de 264,774 funcionarios, con un sueldo bruto mensual de $450.6 millones, según el más reciente informe de la Contraloría General de la República.

De esa cifra, 242,474 son funcionarios permanentes y 22,300 eventuales. El gasto total mensual se divide en $420.4 millones destinados a los trabajadores permanentes y $30.2 millones para los eventuales.

Por sector, el Gobierno Central concentró $281.5 millones, mientras que el sector descentralizado representó $169.1 millones del total.

En comparación con julio de 2025, la planilla aumentó en 769 funcionarios y $3.1 millones en sueldos brutos, principalmente por $2.1 millones en personal eventual y $1millón en personal permanente.

El incremento mensual se concentró en instituciones como la Asamblea Nacional, el Instituto Panameño de Habilitación Especial, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social.

En la comparación anual, respecto a agosto de 2024, la planilla pública aumentó en 3,944 funcionarios, explicados por 6,824 nuevos permanentes y una reducción de 2,880 eventuales.

Las entidades con mayor incremento anual fueron el Ministerio de Seguridad Pública (1,172 funcionarios adicionales), el Ministerio de Obras Públicas (521), los Representantes de Corregimientos (395), la Asamblea Nacional (437), la Procuraduría General de la Nación (375), el Órgano Judicial (314), el Ministerio de la Presidencia (220) y la Contraloría (118).

El gobierno central reportó 170,353 funcionarios, de los cuales 156,302 son permanentes y 14,051 eventuales, mientras que el sector descentralizado agrupó 94,421 empleados.

Según la Contraloría, los datos provienen de 95 entidades del sector público, ya que dos instituciones no están operando actualmente. Cabe señalar que entre junio y julio de 2025, la planilla pública pasó de 243,002 a 264,005 funcionarios.

Lea aquí el informe: