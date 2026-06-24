Hallan extranjeros armados sin autorización laboral en operativos de los ministerios de Trabajo y Seguridad

Panamá/Un operativo interinstitucional realizado este martes en la Terminal de Albrook, centros comerciales y otros puntos del país dejó al descubierto presuntas irregularidades en agencias de seguridad privada, entre ellas la presencia de extranjeros portando armas de fuego sin permisos de trabajo y posibles incumplimientos laborales.

La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, informó que la acción se desarrolló de manera simultánea en al menos 21 puntos de la capital, en coordinación con el Ministerio de Seguridad (Minseg), como parte de las investigaciones derivadas de denuncias recibidas por ambas entidades.

En este momento son alrededor de 21 puntos en la capital de manera simultánea. Llevamos ya nueve armas de fuego que se están retirando, tenemos más de cinco extranjeros sin permisos de trabajo y también portando armas de fuego, lo que no es legal, no es competencia", indicó la ministra.

Además de las irregularidades relacionadas con el porte de armas, las autoridades detectaron posibles incumplimientos de normas laborales. "También tenemos incidencias laborales en marco de que no les otorgan los contratos laborales y demás", explicó Muñoz.

La titular de Trabajo advirtió que las empresas reincidentes podrían enfrentar sanciones más severas e incluso arriesgar la continuidad de sus operaciones.

Las agencias de seguridad, como en efecto ya tenemos una preliminar, tiene reincidencia, se procede a multar de manera más alta o bien mandarle un oficio tanto al Ministerio de Comercio como al Ministerio de Seguridad indicando la solicitud de la cancelación de la operación", explicó.

El operativo forma parte de las acciones de fiscalización que adelanta el Gobierno para verificar el cumplimiento de las normas laborales y de seguridad en un sector que maneja personal armado y servicios sensibles para la ciudadanía.

Muñoz también hizo un llamado a los trabajadores a denunciar cualquier irregularidad. Señaló que la mayoría de los reportes se realizan de forma anónima para proteger a quienes presentan las quejas.

"Nosotros tenemos múltiples maneras, pero usualmente el trabajador prefiere hacerlo de manera anónima", manifestó.

Según la ministra, el Mitradel ha recibido más de cuatro mil denuncias durante este año a través de distintos canales de atención.

Hemos recibido a lo largo de este año arriba de cuatro mil y tantas denuncias por diferentes canales en el Ministerio y nosotros inmediatamente accedemos a ello protegiendo, pues por supuesto, la información", afirmó.

Las inspecciones continuarán mientras las autoridades verifican el cumplimiento de las disposiciones laborales y los requisitos legales que deben cumplir las agencias de seguridad privada que operan en el país.

Con información de Luis Jiménez.