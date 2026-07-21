Restauran libro de actas de 1903 que documenta la separación de Panamá de Colombia

El histórico ejemplar nunca había sido sometido a un proceso de conservación o restauración, pese al deterioro provocado por el paso del tiempo.

Ciudad de Panamá/Las directoras del Registro Público y de los Archivos Nacionales entregaron al presidente del Concejo Municipal de Panamá el libro de actas original de 1903, documento que deja constancia de la separación de Panamá de Colombia y que está próximo a cumplir 123 años.

De acuerdo con las autoridades, el histórico ejemplar nunca había sido sometido a un proceso de conservación o restauración, pese al deterioro provocado por el paso del tiempo.

“Para nosotros como país, conservar nuestra historia y preservar documentos tan importantes como el de la separación de Panamá de Colombia en 1903 es sumamente importante. Es un trabajo que no se había realizado en 122 años”, manifestó Nairobia Escrucería, directora del Registro Público.

El libro contiene unas 600 páginas, en las que también reposan otros documentos vinculados con los acontecimientos de 1903. Las primeras seis hojas presentaban un mayor nivel de deterioro, con pequeños orificios que ocasionaron la pérdida de algunas letras del texto.

Dunia Donoso, restauradora de los Archivos Nacionales, explicó que el documento registraba daños biológicos, químicos y físicos.

“Estaba afectado por insectos, lo que se conoce como daño biológico. También presentaba acidez en el papel, acumulación de polvo, ondulaciones y deformaciones, por lo que tuvimos que someterlo a un proceso de prensado”, detalló.

La intervención permitió estabilizar el documento y reducir los riesgos asociados con factores como la humedad, la temperatura, los insectos y el envejecimiento natural del papel.

Como parte de las medidas de preservación, el libro de actas será sometido a un proceso de digitalización, con el objetivo de proteger su contenido y facilitar la conservación de este testimonio de la memoria histórica y la identidad nacional.

Con información de Elizabeth González