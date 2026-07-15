Plaza de Francia cerrará por trabajos de restauración valorados en $6.9 millones

El proyecto contempla una intervención integral de la plaza, incluyendo una nueva distribución y un rediseño de las áreas verdes, con el objetivo de ofrecer una presentación más estructurada.

Ciudad de Panamá/La Plaza de Francia permanecerá cerrada al público durante aproximadamente dos años debido a los trabajos de restauración que ejecuta el Ministerio de Cultura en este espacio histórico del Casco Antiguo de la ciudad de Panamá.

El proyecto contempla una intervención integral de la plaza, incluyendo una nueva distribución y un rediseño de las áreas verdes, con el objetivo de ofrecer una presentación más estructurada de la historia y del entorno del monumento.

“Vamos a estar adecuando, drenajes, electricidad, y toda la parte de las bóvedas que van a hacer restauradas, se a ver todas lasfiltraciones, el obelisco de la plaza de Francia y todos los Bustos metálicos van a ser restaurados de igual manera”, indico Ambar Zambrano, Dirc. Oficina del Casco Antiguo.

Los trabajos también abarcarán toda el área de la escalinata, con especial atención en las secciones que presentan mayores niveles de deterioro.

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Como parte de la intervención, especialistas realizarán una inspección detallada de cada tramo de la muralla para determinar su estado y ejecutar las reparaciones necesarias sin afectar sus características históricas.

”Los trabajos consiste en verificar cuál es el estado del repello y ese mortero que se ha puesto inicialmente para salvaguardar toda la infraestructura, que es la piedra, el calicanto”, detalló Zambrano.

El proceso incluye la restauración de los bustos ubicados en la plaza. Los trabajadores utilizan materiales químicos especiales para retirar cuidadosamente restos de barniz y otros elementos acumulados sobre las superficies.

”Hemos encontrado en todos los trabajos que se han hecho de restauración, han sido empíricas y muchas veces las intervenciones han alterado los artefactos por lo tanto nosotros estamos jugando con ese problema que de nada beneficia el patrimonio cultural metálico”, explicó Jacinto Almendra, restaurador.

La inversión destinada por el Ministerio de Cultura para la restauración de la Plaza de Francia asciende a $6.9 millones.

Con información de Jorge Quirós