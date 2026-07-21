Varios municipios recibirán fondos atrasados desde 2022 ¿Cuáles son?

El Consejo de Gabinete aprobó este martes dos resoluciones que autorizan un crédito adicional suplementario al Presupuesto General del Estado, con asignaciones de B/.4.2 millones a favor de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) y B/.5.1 millones al Ministerio de Cultura (MiCultura). Ambas asignaciones corresponden a la vigencia fiscal 2026.

El crédito para la AND, por la suma de B/.4,249,161.00, incorpora recursos financieros para llevar a cabo transferencias pendientes correspondientes a vigencias expiradas de los años 2022 y 2023, de acuerdo con la Resolución 77-26. Estas transferencias están dirigidas a los municipios de Changuinola, Penonomé, Chame, Santiago y Bugaba, y provienen de los programas de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), Programas de Inversiones de Obras Públicas y Servicios Municipales (PIOPSM) y Subsidio Municipal, que no fueron refrendados en la vigencia correspondiente por la Contraloría General de la República.

Te puede interesar: MOP rebaja B/.657 mil en obra de Boquete y extiende plazo de proyecto en Colón

Por su parte, mediante la Resolución 76-26, el Consejo de Gabinete autorizó al Ministerio de Cultura fondos por B/.5,191,579.00, que serán empleados para fortalecer la ejecución del programa "Latidos del Barrio: Cultura que transforma comunidades". La iniciativa busca ampliar el acceso a servicios culturales, artísticos y formativos en comunidades priorizadas a nivel nacional, promoviendo la inclusión social, la participación ciudadana y el desarrollo cultural comunitario.

En ambas resoluciones se autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para que, en nombre y representación del Consejo de Gabinete, someta el documento a consideración de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, para efectos de su aprobación y posterior registro del detalle codificado de ingresos y gastos para su ejecución.