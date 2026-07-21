MOP rebaja B/.657 mil en obra de Boquete y extiende plazo de proyecto en Colón

La resolución señala que, luego de una revisión técnica, administrativa y presupuestaria del proyecto, se determinó la necesidad de este ajuste para garantizar la correcta ejecución física y financiera de la obra, que lleva adelante el Consorcio Gatún .

El Consejo de Gabinete aprobó las Resoluciones número 67-26, 73-26 y 74-26, a favor del Ministerio de Obras Públicas (MOP), que autorizan modificaciones a tres proyectos viales en ejecución por razones distintas: una disminución en el costo final de la obra, la ampliación del período de culminación de un proyecto y un aumento de costo por actividades extra no contempladas inicialmente en el contrato.

La Resolución 74-26 modifica el artículo 1 de la Resolución de Gabinete N° 116 del 11 de noviembre de 2025, referente al proyecto "Solución Integral de Puntos Críticos en Palmira y Los Naranjos, Boquete", a cargo de la constructora NFL, S.A. Tras un análisis técnico-económico, la obra registró una disminución de B/.657,158.24, sobre un costo original de B/.6,051,423.68. Según el MOP, este ajuste permitirá el cumplimiento adecuado del objeto contractual sin afectar el período contractual originalmente pactado, garantizando la calidad de la obra y una administración eficiente de los recursos del Estado.

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Por su parte, la Resolución 73-26 modifica el artículo 1 de la Resolución de Gabinete N° 97 del 16 de septiembre de 2025, correspondiente a la obra "Estudio, Diseño y Desarrollo de Planos de Solución de Punto Crítico – El Limón Guarumal", con un monto de B/.6,000,000.00. La modificación adecúa el período de ejecución: de 120 días calendario más 60 días de liquidación, a 528 días calendario, contados a partir del 18 de septiembre de 2025, más 60 días adicionales para su liquidación.

La resolución señala que, luego de una revisión técnica, administrativa y presupuestaria del proyecto, se determinó la necesidad de este ajuste para garantizar la correcta ejecución física y financiera de la obra, que lleva adelante el Consorcio Gatún.

La tercera, la Resolución 67-26, autoriza al MOP a suscribir la Adenda N° 1 al contrato N° DIAC-1-95-2025, con un aumento de costo de B/.253,873.24, con el contratista TRANSEQ, S.A., para el proyecto "Rehabilitación de la vía hacia Portón - Escuela de Celmira – Alto Chiriquí - San Isidro hacia San Pedro", en la provincia de Chiriquí.

Esta modificación responde a una reevaluación general del proyecto realizada por la Dirección Nacional de Inspección, a través de la Supervisión Regional de Inspección en Chiriquí, que determinó la necesidad de aumentar actividades originales y sumar actividades extra derivadas de la extensión del alineamiento de la vía principal hasta la Escuela de Portón.