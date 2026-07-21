Cae la confianza de los consumidores panameños ante la situación económica

Los resultados del Índice de Confianza del Consumidor Panameño muestran un cambio frente a la medición realizada en enero, cuando la población mantenía una percepción más optimista.

Ciudad de Panamá/La confianza de los consumidores panameños registró una disminución durante junio de 2026, reflejando una mayor preocupación por la situación económica del país, las finanzas de los hogares y las posibilidades de encontrar empleo.

Los resultados del Índice de Confianza del Consumidor Panameño muestran un cambio frente a la medición realizada en enero, cuando la población mantenía una percepción más optimista sobre sus condiciones económicas y laborales.

María Cuéllar, gerente de The Marketing Group, explicó que al inicio del año los panameños mostraban expectativas favorables sobre la posibilidad de mejorar sus ingresos, generar ahorros y acceder a nuevas oportunidades de empleo. Sin embargo, este optimismo fue disminuyendo con el paso de los meses.

“Existe ese optimismo del panameño de mejorar sus condiciones actuales, tener mayor seguridad de conseguir trabajo y generar más ahorro en el hogar durante 2026, pero, a medida que avanza el tiempo, caemos a 75 puntos en este indicador”, señaló Cuéllar.

Por su parte, Aurelio Barría, presidente de la Cámara de Comercio, indicó que el panorama económico actual representa un desafío para las familias, cuyos presupuestos también están siendo afectados por factores externos que inciden en el costo de los bienes y servicios.

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“La situación que estamos viviendo como país es un reto. El bolsillo está afectado en esta coyuntura por temas externos que están incidiendo en el costo de las cosas”, manifestó Barría.

La encuesta también reveló que la mayoría de los consumidores considera limitadas sus posibilidades de ahorrar a corto plazo. Además, persiste la cautela entre las familias respecto a su bienestar financiero y la evolución del mercado laboral.

Los consultados también expresaron desconfianza sobre las oportunidades de encontrar empleo durante los próximos meses, situación que influye directamente en sus expectativas económicas.

De acuerdo con el informe, estos resultados podrían traducirse en una mayor prudencia al momento de realizar compras y asumir nuevos gastos, debido a la incertidumbre que mantienen los consumidores sobre la economía nacional y sus finanzas personales.

Con información de María De Gracia