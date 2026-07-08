Panamá mejora en la lucha contra el comercio ilícito pero sigue siendo un país de riesgo, advierte informe

Como parte de los hallazgos expuestos en el encuentro, los expertos internacionales emitieron importantes recomendaciones para el país, entre las que destaca la necesidad de que la Autoridad Nacional de Aduanas mantenga un control del 100%.

Ciudad de Panamá/En las instalaciones de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá se presentó un nuevo informe internacional que detalla los avances y desafíos del país en materia de la lucha contra el comercio ilícito en la región.

El documento resalta que Panamá destaca como el segundo país de Centroamérica con mejor desempeño en este ámbito, alcanzando un puntaje de 49.6 en el índice de comercio ilícito, lo que lo sitúa en el puesto número 81 a nivel mundial entre 158 economías evaluadas.

No obstante, el país todavía es considerado de riesgo moderadamente alto debido a su exposición a bienes de contrabando sujetos a impuestos especiales, la falsificación de productos y los flujos financieros ilícitos asociados.

Al respecto, Aurelio Barría, presidente de la Cámara de Comercio, señaló que persisten problemáticas ligadas al contrabando de tabaco, productos de electrónica y falsificaciones de artículos deportivos, tal como se observó en recientes incautaciones de indumentaria de la selección nacional realizadas por la Autoridad Nacional de Aduanas.

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Explicó que existen diferentes rubros afectados y enfatizó que el objetivo actual es apoyar al sector gobierno para trabajar en mancuerna con el sector privado, con el fin de encarar este panorama y minimizar el problema y lograr que el indicador evaluado por la agencia internacional Tracit continúe disminuyendo.

Por su parte, Julio Moltó, ministro de Comercio e Industrias, destacó que se han recaudado cifras históricas en las aduanas y se han incautado decenas de millones de dólares en mercancía ilícita. Advirtió que el comercio ilícito de mercancías atenta directamente contra el empleo formal, el comercio y la capacidad del gobierno para invertir los recursos recaudados en obras de infraestructura pública, tales como la construcción de carreteras, hospitales y la generación de nuevos puestos de trabajo.

Asimismo, el jefe de la cartera de Comercio subrayó que Panamá ha recibido el apoyo del gobierno de los Estados Unidos mediante la donación de escáneres colocados en la Zona Libre de Colón, lo que representa un aporte de más de 14 millones de dólares.

Como parte de los hallazgos expuestos en el encuentro, los expertos internacionales emitieron importantes recomendaciones para el país, entre las que destaca la necesidad de que la Autoridad Nacional de Aduanas mantenga un control del 100% en las operaciones de la Zona Libre de Colón para mitigar las vulnerabilidades en la cadena de suministro.

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Información de Luis Mendoza