Ganaderos buscan frenar la caída del hato nacional con tecnología y mejoramiento genético

Productores de todo el país se reunirán este 9 y 10 de julio en David, Chiriquí, para analizar estrategias frente al cambio climático, impulsar el mejoramiento genético del ganado y revertir la reducción del hato nacional, que cayó un 5% según el último censo.

La reducción del hato ganadero nacional, el impacto del cambio climático y la necesidad de incorporar nuevas tecnologías para aumentar la productividad serán los principales temas que abordarán productores de todo el país durante el Congreso y Feria de la Carne y la Leche, que se celebrará este 9 y 10 de julio en David, Chiriquí.

El encuentro reunirá a ganaderos, técnicos, investigadores y especialistas nacionales e internacionales con el objetivo de compartir experiencias y presentar herramientas para fortalecer el sector pecuario panameño.

Uno de los organizadores explicó que el congreso busca preparar a los productores para enfrentar fenómenos climáticos como El Niño y mejorar la eficiencia de las fincas mediante nuevas prácticas de manejo.

"Queremos capacitar a todos los ganaderos, productores, estudiantes y técnicos sobre cómo hacer una ganadería enfocada en el cambio climático, conocer las razas y los cruces que mejor se comportan en nuestro medio y poner a la ganadería en el sitio que realmente necesita el país", señaló.

Preocupa la reducción del hato ganadero

Los productores advirtieron que, de acuerdo con el último censo agropecuario, Panamá registró una disminución cercana al 5% en la población bovina, una situación que consideran preocupante debido al aumento de la demanda mundial de carne.

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" En lugar de crecer, decrecimos alrededor de un 5%. Necesitamos prepararnos para cubrir la demanda nacional y también tener la posibilidad de exportar", indicaron.

Actualmente, Panamá cuenta con un hato cercano a 1,5 millones de cabezas de ganado, de las cuales unas 800 mil corresponden a vientres destinados a la reproducción.

Sin embargo, los especialistas señalaron que uno de los principales problemas es la baja eficiencia reproductiva, ya que muchas vacas presentan intervalos superiores a 20 meses entre un parto y otro, cuando el objetivo es reducir ese período a 12 meses.

Durante el congreso se presentarán investigaciones sobre mejoramiento genético, nutrición animal, adaptación de razas al clima tropical y manejo de pasturas.

Los organizadores destacaron que el mejoramiento genético debe ir acompañado de una adecuada alimentación para que los animales alcancen su máximo potencial productivo.

"No existe mejoramiento genético si no tenemos buenas bases, como pastos, suplementos y minerales que permitan expresar ese potencial", explicaron.

El programa también incluirá talleres prácticos bajo la metodología de "aprender haciendo", para que los productores puedan aplicar las técnicas directamente en sus fincas.Q

Otro de los temas abordados fue el traslado ilegal de ganado hacia Costa Rica, una situación que, según los productores, se mantiene cuando existen diferencias de precios entre ambos países.

Además, señalaron que el hurto pecuario continúa afectando al sector, por lo que solicitaron mayores controles por parte de las autoridades para evitar la salida ilegal de animales.

Buscan fortalecer el sector

Los organizadores informaron que el congreso contará con la participación de expertos procedentes de Estados Unidos y Colombia, así como de investigadores y productores reconocidos por sus avances en productividad ganadera.

El objetivo es que los productores panameños puedan adaptar esas experiencias a la realidad nacional para incrementar la producción de carne y leche y mejorar la competitividad del sector.

Información de Demetrio Ábrego